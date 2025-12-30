В Ростове установили въездной знак со стороны Новошахтинска

Въездной знак установили в Ростове-на-Дону при подъезде к городу со стороны Новошахтинска. Об этом рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.
Знак можно увидеть на кольцевой развязке, в районе соединения улиц Оганова, Особенной и Зрелищной.
Центральная стела, левая и правая части конструкции — фигурные каркасы, облицованные белыми панелями. Название «Ростов-на-Дону» и дата основания также смонтированы на арочном каркасе.
Справа разместили надпись «Город Воинской Славы» и Орден Отечественной Войны I степени, слева — Орден Ленина. На вершине композиции — герб донской столицы.
Кроме того, стелу разделили объемным световым элементом. По ночам должна включаться подсветка.
