Новая система мгновенных платежей по QR-коду заработала в Беларуси

— Поэтому проводить платежи достаточно просто. Достаточно иметь мобильное приложение и открыть текущий счет. Но даже если у вас нет этого счета, то система очень быстро подскажет путь и мгновенно счет открывается. Пополнить его можно как переводом с карточки, и так же через платежную структуру.