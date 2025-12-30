Новая система мгновенных платежей по QR-коду заработала в Беларуси. Подробности пишет sb.by.
В Беларуси были проведены в тестовом режиме платежи по оплате товаров по QR-коду с использованием системы мгновенных платежей Национального банка и сервиса «Крок». На данный момент в пилотном проекте принимают участи три банка, в тестовом режиме система работает в двух крупных магазинах.
Начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Антон Подрез отметил, что новый сервис был создан на базе мгновенных платежей и на базе платежной системы ЕРИП.
— И самое главное — не используются карточные технологии, а используются счета. То есть, когда совершается платеж, деньги в режиме реального времени поступают на счет юридического лица. И эта система работает 24/7 365 дней в году, — уточнил Антон Подрез.
Вместе с тем директор Департамента эквайринга и платежной инфраструктуры одного из системно значимых банков страны Валерий Симонов обратил внимание, что операции проходят в режиме онлайн, выручка поступает на расчетный счет в реальном времени и подобного до этого момента практически нигде реализовано не было:
— Поэтому проводить платежи достаточно просто. Достаточно иметь мобильное приложение и открыть текущий счет. Но даже если у вас нет этого счета, то система очень быстро подскажет путь и мгновенно счет открывается. Пополнить его можно как переводом с карточки, и так же через платежную структуру.
В феврале 2026 года постановлением Нацбанка будут приняты правила функционирования системы «Крок». Так, до 1 июля банки первой группы системно значимых банков должны будут к ней подключиться. А к концу года все банки Беларуси будут участвовать в данном проекте.
