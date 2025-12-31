В Новом Ташкенте появятся трамвайная линия, метро и новый мост через Чирчик

Строительство моста через Чирчик началось в конце этого года в рамках первого этапа масштабного проекта. Сооружение станет важным связующим звеном между Ташкентом и Новым Ташкентом и сможет пропускать 40−50 тысяч автомобилей в сутки.
Особое внимание в проекте уделяется экологии и удобству жителей. Вдоль прибрежных зон планируется провести озеленение, установить энергоэффективное освещение, обустроить пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, по мосту пройдёт двухполосная трамвайная линия, что сделает транспортную систему более разнообразной и устойчивой.
Одним из ключевых элементов будущей транспортной сети станет линия метро, которая соединит Ташкент и Новый Ташкент. Её протяжённость составит 21 километр, а на маршруте откроют 9 современных станций. По оценкам специалистов, линия сможет ежедневно обслуживать до 230 тысяч пассажиров.
Метро будет полностью интегрировано с существующей сетью ташкентского метрополитена, что позволит создать единую и непрерывную транспортную систему столицы и нового города.
Президент также ознакомился со строительством одной из будущих станций метро, которая будет совмещена с крупной автостоянкой площадью 20 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено чёткое разделение потоков автомобильного, пешеходного и общественного транспорта. Приоритетом названы безопасность, функциональность и удобство пользования.
Сейчас на объекте ведутся масштабные земляные работы и заливка бетона. Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в 2027 году.