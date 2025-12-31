В Новом Ташкенте появятся трамвайная линия, метро и новый мост через Чирчик

Vaib.uz (Узбекистан. 30 декабря). В Новом Ташкенте продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов, которые должны соединить новый город со столицей и создать современную транспортную систему. Президент Шавкат Мирзиёев сегодня ознакомился с ходом строительства нового моста через реку Чирчик, а также автостоянки, совмещённой со станцией будущего метро.