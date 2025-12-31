В Узбекистане с января меняется налоговый режим для таксистов: что изменится для водителей Yandex Go и других агрегаторов

Эта мера затронет в том числе большое количество таксистов, которые сотрудничают с такими онлайн-агрегаторами, как Yandex Go, MyTaxi и другими. Поэтому в последние недели водители активно обсуждают в соцсетях, как теперь им придется платить налоги и какие изменения их ждут.
Как пояснили представители Налогового комитета, самозанятые водители такси с 1 января 2026 года будут платить налог с оборота по сниженной ставке 1%. Например, если водитель заработал за месяц 2 миллиона сумов, его налог составит всего 20 тысяч сумов.
Если водитель осуществляет перевозку пассажиров через онлайн-агрегаторы (например, Yandex Go), удержание налога будет происходить автоматически — агрегатор сам вычтет 1% с дохода и перечислит его в бюджет при каждом переводе денег водителю. Это значит, что таксисту не нужно будет самостоятельно рассчитывать и платить налог с этих доходов — всё сделает сервис.
Однако важно знать: налог в таком автоматическом режиме будет взиматься только с той суммы, которая поступила через агрегатор.
Ещё один часто задаваемый вопрос: нужно ли будет обязательно использовать QR-код для приёма платежей? В Налоговом комитете отметили, что действительно с 1 января 2026 года для части индивидуальных предпринимателей и самозанятых становится обязательным наличие специального QR-кода, чтобы принимать электронные оплаты через цифровые платформы.
Однако это требование не распространяется на самозанятых таксистов и курьеров, которые работают через официальные агрегаторы такси или доставки (если агрегатор подключён к налоговой системе). То есть водителям Yandex Go, MyTaxi и других официальных сервисов не потребуется устанавливать отдельный QR-код для приёма платежей.