В Узбекистане с января меняется налоговый режим для таксистов: что изменится для водителей Yandex Go и других агрегаторов

Если водитель осуществляет перевозку пассажиров через онлайн-агрегаторы (например, Yandex Go), удержание налога будет происходить автоматически — агрегатор сам вычтет 1% с дохода и перечислит его в бюджет при каждом переводе денег водителю. Это значит, что таксисту не нужно будет самостоятельно рассчитывать и платить налог с этих доходов — всё сделает сервис.