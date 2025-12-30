Лукашенко удостоил госнаград представителей различных сфер

Высоких госнаград — орденов Отечества — удостоены Валентин Сукало (председатель Верховного суда в 1997—2025 годах), Петр Миклашевич (председатель Конституционного суда (2008−2025), директор НИИ проблем математики и информатики БГУ Юрий Харин. Профессор кафедры международных отношений БГУ Александр Шарапо награжден орденом Почета.
Медалей «За отличие в охране общественного порядка» удостоены семь сотрудников Следственного комитета Беларуси. Большая группа работников удостоена медали «За трудовые заслуги».
Медали Франциска Скорины получат первый зампред НГТРК Сергей Гусаченко и директор представительства МГТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская.
Звание «Заслуженный работник СМИ» получил руководитель «Издательского дома “Беларусь сегодня” Дмитрий Жук.
Председатель КГБ Иван Тертель удостоен звания «Заслуженный сотрудник органов государственной безопасности». Звание «Заслуженный мастер спорта» присвоено спортсмену-инструктору национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте Ивану Литвиновичу.
Благодарность президента за значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики объявлена пяти представителям СМИ.