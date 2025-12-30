Британка отсудила компенсацию за отказ в повышении на работе

Старший преподаватель Лондонского университета королевы Марии Элиан Боданезе обратилась в суд по трудовым спорам в связи с тем, что ей дважды отказали в повышении, потому что «она женщина», пишет Daily Mail.
В данных случаях повышение получили ее коллеги-мужчины. По словам Боданезе, ее работа была «образцово-показательной», а деятельность в качестве руководителя проекта принесла университету на £130 000 больше, чем достижения мужчины-коллеги, получившего повышение. В университете сочли уровень ее исследований недостаточным. В ответ Боданезе заявила, что из-за декретного отпуска она не смогла получить дополнительные гранты.
Боданезе начала работать в университете в качестве преподавателя и научного сотрудника в 2003 году. Затем в 2012 году ее перевели на ставку старшего преподавателя. В 2013—2014 года она была в декретном отпуске. После этого, по словам женщины, ей было трудно «получать гранты на исследовательские проекты и она испытывала недостаток поддержки для возобновления своей исследовательской работы».
В марте 2021 года Боданезе подала заявление на повышение заработной платы в рамках университетской программы премирования сотрудников, которое было отклонено. Ей заявили, что она подала заявку не на ту программу, несмотря на то, что проректор факультета, профессор Вэнь Ван, дал ей соответствующие рекомендации.
При этом коллега-мужчина, выполнявший «аналогичную работу» получил повышение по той же программе. За время работы в университете Джон Шорманс трижды повышался в должности — в 2006, 2015 и 2017 годах.
Судья по трудовым спорам Кэтрин Льюис заявила, что «университет признал, что Боданезе могла претендовать на премию в рамках данной схемы».
В январе 2022 года Боданезе предприняла еще одну попытку подать заявку на повышение. Это заявление было отклонено на том основании, что ее «деятельность в исследовательской части ее работы была признана ненадлежащей».
Суд согласился с тем, что критерии оценки преподавателей в вузе были составлены так, что женщины оказались в менее выгодной ситуации из-за родов и декретного отпуска. При этом Боданезе проиграла спор о дискриминации по половому признаку.
Женщина выиграла дело о равной оплате труда, получив £30 724 (более 3 млн руб.), а также возмещение пенсионных взносов, что в общей сложности составило £35 500.
Британец отсудил у работодателя £21 тыс. из-за стола не по статусу
Агент по недвижимости Николас Уокер отсудил у бывшего работодателя £21 411 (около 2,2 млн руб.) за «не тот стол в офисе». 53-мужчина решил, что расположение стола не соответствует его трудовому стажу (seniority).
Судья Аку Рейндорф встал на сторону Уокера и назвал ситуацию нарушением трудового кодекса. С 2017 года Уокер работал менеджером отдела в филиале в Уотфорде. В 2022 году его перевели в филиал в Чорливуде и через год попросили вернуться обратно. Уже после перевода ему сообщили, что должность менеджера отдела он разделит с менее опытным коллегой (junior colleague) Мэттью Гуденом.
Расположение стола в компании носило практический и символический характер: стол возле стены находился рядом со шкафами, где хранились документы, которые могли потребоваться в работе менеджеру. Судья счел вполне логичным, что Уокер расценивал расположение стола как понижение в должности до помощника менеджера.