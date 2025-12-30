Британка отсудила компенсацию за отказ в повышении на работе

Боданезе начала работать в университете в качестве преподавателя и научного сотрудника в 2003 году. Затем в 2012 году ее перевели на ставку старшего преподавателя. В 2013—2014 года она была в декретном отпуске. После этого, по словам женщины, ей было трудно «получать гранты на исследовательские проекты и она испытывала недостаток поддержки для возобновления своей исследовательской работы».