Вспомнить всё. Топ событий 2025 года в Красноярском крае

Взятка, которую ему вменяют в вину, составляет 187 млн руб. Прокуратура края называет эту сумму не только крупнейшей в регионе по итогам года, но и самой большой за последние несколько лет. Ирония ситуации в том, что, подводя итоги 2024 года, Логинов сам говорил, что «никакой коррупции быть не должно, все руководители должны быть принципиальны». Также по делу Логинова проходят ещё 12 человек.