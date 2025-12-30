Вспомнить всё. Топ событий 2025 года в Красноярском крае

Реформа власти, рекордная взятка, пропавшая семья и новые рестораны-лидеры. 2025-й запомнится как год больших планов и неожиданных поворотов.
Реформа, юбилей, благоустройство.
Самым масштабным изменением года стала муниципальная реформа. Несколько сотен муниципальных образований официально прекратили своё существование. Вместо них появилось 33 муниципальных и шесть городских округов.
Пока реформа только на начальном этапе. Полностью на новую систему управления регион перейдёт в 2029 году. Власти обещают, что все решения будут приниматься сбалансированно.
Параллельно с административными изменениями в крае активно меняли и облик городов. За 2025 год благоустроили 72 двора и 115 общественных территорий — почти на треть больше, чем в 2024-м. При этом край расширил участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и преобразил шесть общественных пространств.
Но, возможно, главное событие года — это масштабное обновление парка общественного транспорта. Закуплено 214 новых «зелёных» автобусов. Эти машины уже начали работать в Красноярске, Норильске и Ачинске — промышленных центрах, где есть проблемы с экологией. Объём ремонта также впечатляет: отремонтировано 267 км дорог. Для многих жителей отдалённых посёлков это стало самым заметным изменением года.
Год прошёл в тренде подготовки к 400-летию Красноярска, которое будет отмечаться в 2028 году. В регионе стартовали новые стройки и проекты. Самый сложный из них — строительство метротрама. Работы уже идут; по планам властей, через год-два первая линия будет открыта.
Но планы развития города не ограничиваются метро. Говорят о создании Суриков-центра, Музейного квартала, масштабной реконструкции театра оперы и балета. Должны преобразиться Театральная площадь, острова на Енисее, центральные улицы. Запланирована реставрация памятников архитектуры с единой подсветкой.
Взятка, пропажа, суд.
Самым громким коррупционным скандалом года стало задержание мэра Красноярска Владислава Логинова сразу после празднования Дня города в июне 2025 года.
Взятка, которую ему вменяют в вину, составляет 187 млн руб. Прокуратура края называет эту сумму не только крупнейшей в регионе по итогам года, но и самой большой за последние несколько лет. Ирония ситуации в том, что, подводя итоги 2024 года, Логинов сам говорил, что «никакой коррупции быть не должно, все руководители должны быть принципиальны». Также по делу Логинова проходят ещё 12 человек.
Осенью весь край, затаив дыхание, следил за поисками семьи Усольцевых. Ирина, Сергей и их маленькая дочь пропали без вести во время поездки в Кутурчинское Белогорье. На поиски отправились более 1,5 тыс. человек — профессиональные спасатели, силовики, волонтёры. Искали всем миром, но результатов не было. Не нашли ни следов, ни свидетелей их исчезновения.
Версия о том, что Усольцевы могли стать жертвой преступления, активно отрабатывается следователями наряду с другими. Эта история показала, как сложно искать людей в горной тайге даже с привлечением огромных сил и средств.
В 2025 году завершилось одно из самых резонансных судебных дел — об отравлении четырёх детей в посёлке Красная Сопка. Отец семейства Дмитрий Виноградов был признан судом виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Он не стал обжаловать приговор, хотя ранее отрицал свою вину, утверждая, что не знает причину смерти детей.
Дети погибли в сентябре 2024 года, по версии следствия — от отравления дихлофосом, который отец использовал в доме против мух. Суд вызвал большой общественный резонанс.
Космонавт, «Россия», премия.
Город вновь подтвердил статус гастрономической столицы Сибири. Всего в шорт-лист премии из 50 сибирских ресторанов и кафе вошли 18 заведений из Красноярска, что является лучшим показателем среди сибирских городов. Сами рестораторы признаются, что сильная конкуренция даже между красноярцами порой заставляет нервничать. Но именно эта конкуренция, видимо, и позволяет местным заведениям удерживать лидерство.
Важным и радостным событием для всего края стало возвращение на Землю уроженца Красноярского края, космонавта Кирилла Пескова. Он провёл на Международной космической станции более 100 дней в составе экипажа Crew-10, куда входили также астронавты NASA и Японии. После возвращения Песков приехал в Красноярск. Здесь он передал свои «космические» раритеты краеведческому музею, встретился с публикой и даже осмотрел площадку будущего метро.
15 декабря на красноярской набережной открылся Национальный центр «Россия». Это стало итогом почти двухлетней работы: решение о создании таких центров в пяти регионах страны, включая край, было принято в 2023 году после успеха выставки на ВДНХ.
Главный экспонат — 16-метровый макет Красноярского края, который позволяет увидеть весь регион в миниатюре.