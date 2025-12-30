Что изменится в жизни воронежцев с 1 января 2026 года

В новом году жизнь жителей Воронежской области претерпит некоторые изменения. В январе в России вступит в силу ряд законов. Они коснутся людей, получающих пенсию, многодетных семей, участников СВО и других граждан. Все основные нововведения начала 2026 года — в материале vrn.aif.ru.
Рост МРОТ и прожиточного минимума
МРОТ вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля в месяц. Это будет способствовать увеличению зарплат для 4,5 млн человек. Также на 6,8% повысится величина прожиточного минимума.
Индексация пенсий
Страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца будут проиндексированы на 7,6%.
Новая выплата для семей с детьми
Каждый из работающих родителей, имеющих двух и более детей, при определенных условиях может рассчитывать на пособие в размере разницы между уплаченным по ставке 13% НДФЛ и тем, сколько бы человек заплатил, если бы налог составлял 6%.
Получить рабочую профессию станет проще
Школьники, не сдавшие ГИА после девятого класса, смогут бесплатно получить рабочую специальность из перечня, который определят региональные власти. Новые нормы позволят учащимся одновременно освоить профессию и подготовиться к пересдаче.
Пенсионное обеспечение военнослужащих
Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении военной пенсии, сохраняется на уровне 93,59%. Речь идет о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, пожарной охране, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах УИС, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения РФ.
Освобождение от НДФЛ корпоративных выплат при рождении детей
Увеличивается с 50 тысяч рублей до 1 млн рублей необлагаемая НДФЛ сумма выплат сотрудникам на ребенка. Речь идет о поддержке, которую работодатели могут оказывать работникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления опеки над ним.
Бесплатное питание и проживание в интернатах школ искусств
Плата за проживание и питание детей в интернатах федеральных образовательных организаций в сфере искусств будут осуществляться за счет федерального бюджета. Раньше финансирование шло за счет средств их родителей и внебюджетных средств образовательных организаций. Закон направлен на поддержку талантливых детей и снижение финансовой нагрузки на их родителей.
Станет проще вернуть излишне уплаченную госпошлину
Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) пошлины можно будет подавать через Госуслуги или региональные порталы Госуслуг. Ранее это касалось только ситуаций, когда заявитель обращался за юридически значимым действием и уплачивал пошлину аналогичным способом.
Региональные доплаты к пенсиям
Территориальные органы Социального фонда России смогут осуществлять региональные соцдоплаты к пенсии неработающим пенсионерам, доходы которых не достигают величины прожиточного минимума в регионе. Изменение касается регионов, где власти подпишут соглашения с СФР о передаче этих полномочий. Закон упростит систему назначения выплат.
Внесудебное обжалование приостановления госрегистрации прав на недвижимость
Решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета или госрегистрации прав на недвижимое имущество можно будет обжаловать как в суде в порядке административного производства, так и во внесудебном порядке — через апелляционные комиссии. Также установлены дополнительные квалификационные требования к государственным регистраторам прав.
Выплаты по нетрудоспособности для самозанятых
С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года в России пройдет пилотный проект, который даст возможность самозанятым гражданам добровольно делать ежемесячные взносы в Социальный фонд России, чтобы получать пособие по временной нетрудоспособности. Присоединиться к программе можно до 30 сентября 2027 года включительно. Размер выплаты будет зависеть от стажа и страховой суммы.
Помощь многодетным семьям
Для многодетных родителей снимаются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребенком до полутора лет и расширяются налоговые льготы. Матери-героини будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда. Для них также устанавливается дополнительное материальное обеспечение (415% размера социальной пенсии).
Социальный контракт для участников СВО
Демобилизованные участники специальной военной операции смогут воспользоваться социальным контрактом в целях осуществления предпринимательской деятельности. Помощь будет оказываться без проведения оценки среднедушевого дохода.
Учет срока службы добровольцем при назначении пенсии
При назначении пенсий за выслугу лет добровольцам — участникам СВО, которые на день увольнения со службы имели менее 20 лет выслуги, будут засчитываться периоды пребывания в добровольческих формированиях. Расчет будет вестись из соотношения два дня пребывания в добровольческом формировании за один день службы, а время выполнения задач в особых условиях — в льготном исчислении.
Изменения в законе о воинской службе
Призыв граждан на военную службу будет осуществляться на основании указа Президента РФ в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к местам ее прохождения будет осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Обеспечение граждан лекарствами для лечения орфанных заболеваний
Правительство сможет выделять межбюджетные трансферты тем регионам, которые не справляются самостоятельно с финансированием лечения орфанных заболеваний.
Поддержка участников СВО
Участники СВО и члены их семей смогут обратиться за кредитными каникулами до 31 декабря 2026 года. Кроме того, для них предусматриваются льготы по транспортному и земельному налогам. Ранее, 26 декабря, заработали нормы, согласно которым участники СВО получили право на бесплатное второе среднее профобразование, а для их совершеннолетних детей продлили льготы после окончания школы до 1 сентября.
Выписка из ЕГРН вместо свидетельства ИНН
Факт учета организаций, предпринимателей и граждан в налоговых органах будет подтверждаться выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Она заменит свидетельство и уведомление о постановке на учет (ИНН). Выданные ранее документы менять не нужно, они сохраняют свою силу.
Безопасность при перевозке детей
Усиливается ответственность за нарушение установленных Правилами дорожного движения требований к перевозке детей. Штрафы для должностных лиц вырастут до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.
Штрафы за неправильную тонировку стекол автомобилей
Водителей транспортных средств, зарегистрированных в государствах, не входящих в Таможенный союз и временно ввезенных в Россию на срок не более шести месяцев, тоже смогут привлекать к ответственности за нарушения правил тонировки стекол автомобилей.
Присягу при приеме в гражданство России будут приносить с 14 лет
Возраст лиц, обязанных приносить присягу в связи с приобретением гражданства РФ, снижается с 18 до 14 лет. Кроме того, в случае если лицо отказалось или не явилось для принесения присяги в течение года со дня принятия решения о приеме в гражданство РФ, оно будет считаться недействительным.
Совершенствование контроля за продажей квартир
Росфинмониторинг сможет устанавливать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, и дифференцировать его для разных участников рынка. При этом сумма не может быть меньше 5 млн рублей. Закон позволит сосредоточить внимание на наиболее рискованных случаях сделок.