Что изменится в жизни воронежцев с 1 января 2026 года

При назначении пенсий за выслугу лет добровольцам — участникам СВО, которые на день увольнения со службы имели менее 20 лет выслуги, будут засчитываться периоды пребывания в добровольческих формированиях. Расчет будет вестись из соотношения два дня пребывания в добровольческом формировании за один день службы, а время выполнения задач в особых условиях — в льготном исчислении.