Вниманию туристов из Молдовы! С 1 января Болгария перейдёт на евро — что делать с левами

Напомним Болгария присоединилась к Европейскому союзу 1 января 2007 вместе с Румынией. Однако страна до сих пор не являлась членом еврозоны, то есть официально не использовала евро как валюту. Валютой страны оставался болгарский лев. Только в июне 2025 года Европейская комиссия и Европейский центральный банк признали, что Болгария отвечает критериям перехода на евро.