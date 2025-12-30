Вниманию туристов из Молдовы! С 1 января Болгария перейдёт на евро — что делать с левами

В течение первого месяца в стране будет действовать период двойного обращения валют, когда болгарский лев и евро будут использоваться одновременно. Об этом сообщает noi.md со ссылкой Forbes Болгария.
Сроки и способы оплаты.
Период двойного обращения: С 1 по 31 января 2026 года лев и евро являются законными платёжными средствами.
Безналичные расчёты: Все оплаты картами, банковские переводы и операции через POS-терминалы будут осуществляться исключительно в евро уже с первого дня 2026 года.
Автоматы: Вендинговые машины и системы самообслуживания с 1 января будут принимать только евро.
Полный переход: С 1 февраля 2026 г. евро становится единственной официальной валютой, а лев теряет статус платёжного средства.
Особенности наличных расчётов.
Торговцы имеют право самостоятельно решать, принимать ли обе валюты в пределах одной транзакции, однако существуют чёткие ограничения:
Продавцы обязаны выдавать сдачу только в одной валюте (желательно в евро). Возврат остальных в левах разрешается только при отсутствии наличных евро в кассе.
Лимит на монеты: При наличном расчёте торговец имеет право отказать в принятии более 50 единиц монет в левах за одну операцию.
Возврат товара: При рекламации сумма возвращается полностью в евро (или в левах, если евро нет в наличии).
Где обменять старые деньги.
Болгарский народный банк примет левы для обмена на евро бессрочно. В коммерческих банках и отделениях «Болгарской почты» обмен возможен до конца 2026 года.
Напомним Болгария присоединилась к Европейскому союзу 1 января 2007 вместе с Румынией. Однако страна до сих пор не являлась членом еврозоны, то есть официально не использовала евро как валюту. Валютой страны оставался болгарский лев. Только в июне 2025 года Европейская комиссия и Европейский центральный банк признали, что Болгария отвечает критериям перехода на евро.
Источник: noi.md.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
