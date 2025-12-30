В Ростовской области отменили режим ЧС для аграриев

Параллельно рассматриваются обращения об отсрочке платежей для сельхозтоваропроизводителей, имеющих технику в лизинге. К этому моменту положительные решения приняли по 36 заявкам. Вместе с этим сохраняется возможность отсрочки или рассрочки по уплате налогов и страховых взносов, можно реструктуризовать задолженности.