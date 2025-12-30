В Ростовской области отменили режим ЧС для аграриев

В Ростовской области отменили режим ЧС регионального уровня, который ввели из-за весенних заморозков и летней засухи. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь.
Чрезвычайная ситуация с заморозками затронула 43 района, а засуху зафиксировали в 28 территориях. Особый режим сняли в связи с устранением негативного влияния на посевы озимой пшеницы.
— Работа по поддержке аграриев не заканчивается. Мы продолжим взаимодействие с федеральным центром, банками и страховыми компаниями, чтобы каждый пострадавший производитель получил помощь, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
В период действия ЧС аграриям выдали 32,43 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов. Также по поручению президента России Владимира Путина для области дополнительно выделили 241 млн рублей для субсидирования кредитов, предусмотренных на проведение осенних полевых работ.
Наиболее пострадавшие аграрии могут продлить срок своих кредитов до одного года. Сумма подобных соглашений уже составила 258,4 млн рублей. Всего же собираются реструктуризировать свыше 0,7 млрд рублей кредитов.
Кроме того, помощь была оказана через систему агрострахования. Общий объем поддержки по этому направлению превысил 330 млн рублей, и это позволило обеспечить страховой защитой почти четверть посевных площадей.
Параллельно рассматриваются обращения об отсрочке платежей для сельхозтоваропроизводителей, имеющих технику в лизинге. К этому моменту положительные решения приняли по 36 заявкам. Вместе с этим сохраняется возможность отсрочки или рассрочки по уплате налогов и страховых взносов, можно реструктуризовать задолженности.
Для консультаций и решения вопросов в министерстве сельского хозяйства Ростовской области продолжает работать телефон горячей линии.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.