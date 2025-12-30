Пулково принимает рейсы из Калининграда из-за шторма

Сильный штормовой ветер в Калининграде стал причиной массовых задержек и отмен рейсов в аэропорту Храброво, пишет ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково, воздушная гавань временно стала запасным аэродромом для бортов, которые не смогли приземлиться в Калининграде.
По данным онлайн-табло, в направлении Калининграда задержаны семь рейсов, еще один — отменен. Отдельные задержки достигли почти суток: так, рейс FV 6322 до Петербурга ожидает вылета уже 28 часов.
В Калининградской транспортной прокуратуре заверили, что следят за ситуацией и контролируют обеспечение пассажиров питанием, водой и прочими услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами.