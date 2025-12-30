Ричмонд
Роман Симоньян возглавил топ-30 книг издательства АСТ в 2025 году

Роман Симоньян занял первое место в топ-30 книг издательства АСТ в 2025 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Роман главреда международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян занял первое место среди лучших книг 2025 года по версии издательства АСТ.

«ТОП-30 рейтинг Издательства АСТ: Маргарита Симоньян “В начале было Слово — в конце будет Цифра”, — говорится в публикации в Telegram-канале.

В пятерку лидеров также вошли роман автора франшизы «Голодные игры» Сьюзен Коллинз — «Рассвет Жатвы», новая часть истории Ведьмака Анджея Сапковского под названием «Перекресток Воронов», темное фэнтези Джея Кристоффа «Империя проклятых», а также Холли Джексон «Хорошая девочка — плохая компания».

В первую десятку попали книги и других российских писателей: «Тума» Захара Прилепина и «Эйзен» Гузель Яхиной.

Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных магазинах сети «Читай-город» в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами.

Главред «России сегодня» и телеканала RT уточнила, что все гонорары от продаж ее книг идут на помощь людям.

