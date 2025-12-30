Восемь субсидируемых авиарейсов из Нижнего Новгорода запустят в 2026 году

В 2026 году из Нижнего Новгорода и обратно будут выполняться восемь субсидируемых авиарейсов. По данным Росавиации, программу льготных авиаперевозок в России продлили еще на год, что позволит удержать доступные цены на билеты и сохранить важные региональные маршруты.