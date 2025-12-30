Восемь субсидируемых авиарейсов из Нижнего Новгорода запустят в 2026 году

В 2026 году из Нижнего Новгорода и обратно будут выполняться восемь субсидируемых авиарейсов. По данным Росавиации, программу льготных авиаперевозок в России продлили еще на год, что позволит удержать доступные цены на билеты и сохранить важные региональные маршруты.
В список субсидируемых направлений на 2026 год вошли рейсы в Екатеринбург, Казань, Калининград, Самару, Уфу, Челябинск и Новосибирск. Полеты будут выполнять авиакомпании «Ред Вингс», «ЮВТ Аэро», «Северный ветер», «Сибирь» и «Азимут».
В рамках программы «Субсидирование региональных перевозок» билеты частично оплачиваются из бюджета, благодаря чему перелеты обходятся пассажирам заметно дешевле. Перечень маршрутов ежегодно утверждается Росавиацией.
Часть расходов авиакомпаниям компенсируют сами регионы. В большинстве случаев в финансировании участвуют обе стороны — там, где находятся аэропорты вылета и прилета. Исключение — рейсы Нижний Новгород-Краснодар авиакомпании «Азимут»: их будет субсидировать только Нижегородская область.