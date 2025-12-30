СМИ: «Радио Судного дня» вышло в эфир с музыкальными композициями

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радио Судного дня», начала передавать музыку, сообщает РЕН ТВ.
«С некоторыми перебоями самые внимательные слушатели могут услышать песни разных жанров и стилей. На данный момент станция передает неактуальный прогноз погоды», — говорится в публикации.
Утверждается, что эфир радиостанции может быть взломан.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».