Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: «Радио Судного дня» вышло в эфир с музыкальными композициями

РЕН ТВ: радиостанция УВБ-76 начала передавать музыку.

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радио Судного дня», начала передавать музыку, сообщает РЕН ТВ.

«С некоторыми перебоями самые внимательные слушатели могут услышать песни разных жанров и стилей. На данный момент станция передает неактуальный прогноз погоды», — говорится в публикации.

Утверждается, что эфир радиостанции может быть взломан.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».