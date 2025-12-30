В регионе ввели единовременную выплату юбилярам семейной жизни

Дополнительная разовая мера социальной поддержки, как уточняется, будет действовать с 1 января 2026 года. Выплата положена семьям, отмечающим в 2026 году 50, 55, 60, 65 или 70 лет семейной жизни со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС. При этом супружеская пара должна постоянно проживать на территории Калининградской области не менее 25 лет. Размер единовременной выплаты составляет 5 тысяч рублей.