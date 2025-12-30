В регионе ввели единовременную выплату юбилярам семейной жизни

В Калининградской области вводится единовременная выплата юбилярам семейной жизни. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Дополнительная разовая мера социальной поддержки, как уточняется, будет действовать с 1 января 2026 года. Выплата положена семьям, отмечающим в 2026 году 50, 55, 60, 65 или 70 лет семейной жизни со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС. При этом супружеская пара должна постоянно проживать на территории Калининградской области не менее 25 лет. Размер единовременной выплаты составляет 5 тысяч рублей.
Подать заявление на выплату один из супругов может в отделении Центра социальной поддержки населения. Потребуются паспорт и письменное согласие в произвольной форме от второго супруга на получение поддержки. Средства перечислит Центр социальной поддержки населения. Подробный порядок и условия оформления выплаты прописаны в региональном постановлении. В областном бюджете на предоставление единовременной выплаты в 2026 году предусмотрено 14,5 млн рублей.
Обратиться за выплатой необходимо в течение 12 месяцев после наступления юбилея. Право на её получение сохраняется и за вдовами или вдовцами в случае смерти одного из супругов, если она наступила в год юбилея совместной жизни.