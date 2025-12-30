Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии разыскивают пропавшего 66-летнего мужчину

Андрей Барановский из Октябрьского пропал больше месяца назад.

Источник: Комсомольская правда

В городе Октябрьский ищут пропавшего без вести мужчину. Подробности исчезновения пенсионера сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По их данным, 66-летний Андрей Викторович Барановский не выходит на связь с 25 ноября 2025 года. С прошлого месяца его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, лысый, карие глаза. В день пропажи был одет в темную куртку и темные джинсы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего жителя Башкирии, просят звонить в 112 или 8−800−700−54−52.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.