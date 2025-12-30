В Башкирии разыскивают пропавшего 66-летнего мужчину

В городе Октябрьский ищут пропавшего без вести мужчину. Подробности исчезновения пенсионера сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
По их данным, 66-летний Андрей Викторович Барановский не выходит на связь с 25 ноября 2025 года. С прошлого месяца его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, лысый, карие глаза. В день пропажи был одет в темную куртку и темные джинсы.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего жителя Башкирии, просят звонить в 112 или 8−800−700−54−52.
