Самым кассовым фильмом-2025 в Омске стал «Волшебник Изумрудного города»

В Омске он заработал 32 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В России подвели итоги года в киносборах. Стали понятны самые кассовые картины, в том числе по регионам страны.

Оказалось, что в Омской области больше всех сборов было у фильма «Волшебник Изумрудного города». Таковы данные Единой автоматизированной информационной системы о кинопоказах. Лента собрала в регионе почти 32 млн рублей.

Режиссер фильма Игорь Волошин. Ленту посмотрели более 100 тыс. зрителей.

Второе место в рейтинге у ленты «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко с результатом в 28,6 млн рублей. Ее посетили более 93 тыс. зрителей.

Третье место здесь занял «Батя 2. Дед» режиссера Ильи Учителя, он собрал 20 млн рублей.

Также в пятерку самых кассовых у нас вошли «Горыныч» и «Пророк. История Александра Пушкина». В последнем роль великого поэта сыграл Юрий Борисов.

Ранее мы писали, что в Омске не построят кинотеатр в Амурском поселке на месте «Сатурна».