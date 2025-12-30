Самым кассовым фильмом-2025 в Омске стал «Волшебник Изумрудного города»

В России подвели итоги года в киносборах. Стали понятны самые кассовые картины, в том числе по регионам страны.
Оказалось, что в Омской области больше всех сборов было у фильма «Волшебник Изумрудного города». Таковы данные Единой автоматизированной информационной системы о кинопоказах. Лента собрала в регионе почти 32 млн рублей.
Режиссер фильма Игорь Волошин. Ленту посмотрели более 100 тыс. зрителей.
Второе место в рейтинге у ленты «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко с результатом в 28,6 млн рублей. Ее посетили более 93 тыс. зрителей.
Третье место здесь занял «Батя 2. Дед» режиссера Ильи Учителя, он собрал 20 млн рублей.
Также в пятерку самых кассовых у нас вошли «Горыныч» и «Пророк. История Александра Пушкина». В последнем роль великого поэта сыграл Юрий Борисов.
Ранее мы писали, что в Омске не построят кинотеатр в Амурском поселке на месте «Сатурна».