Поликлиники под Волгоградом изменят режим работы в новогодние праздники

В период новогодних каникул медицинские учреждения Волжского будут работать в особом режиме.
Во взрослых поликлиниках с 30 декабря по 12 января двери будут открыты для пациентов ежедневно с 8.00 до 17.00. В этот период работают кабинеты неотложной помощи и инфекционные отделения.
Независимо от дня недели и времени суток жителям Волжского будет доступна скорая медицинская помощь. Круглосуточно станут работать и травмпункты для взрослых, расположенные на базе городской больницы № 3 и поликлиники № 5.
Детские поликлиники тоже скорректировали свой график. 31 декабря прием пациентов будет осуществляться до 14.00, а вызовы врача на дом принимаются до 12.00. В период с 2 по 3, с 5 по 6 и с 8 по 10 января детские поликлиники станут работать с 8.00 до 16.00, вызовы на дом будут обслуживаться до 15.00. 4 и 11 января прием организуют с 8.00 до 14.00, а вызовы на дом — до 12.00.
Если потребуется помощь стоматолога, то с 31 декабря по 11 января взрослые и детские стоматологические поликлиники работают с 9.00 до 15.00. Взрослая поликлиника находится по адресу: бульвар Профсоюзов, 1, а детское отделение — на проспекте Ленина, 70.
Напомним, с 31 декабря по 11 января на особый режим работы переходят все больницы, поликлиники и экстренные службы Волгоградской области.