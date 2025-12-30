Поликлиники под Волгоградом изменят режим работы в новогодние праздники

Детские поликлиники тоже скорректировали свой график. 31 декабря прием пациентов будет осуществляться до 14.00, а вызовы врача на дом принимаются до 12.00. В период с 2 по 3, с 5 по 6 и с 8 по 10 января детские поликлиники станут работать с 8.00 до 16.00, вызовы на дом будут обслуживаться до 15.00. 4 и 11 января прием организуют с 8.00 до 14.00, а вызовы на дом — до 12.00.