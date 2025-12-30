На Дону в новогоднюю ночь возле 66 главных елок будет дежурить полиция

В Ростовской области пройдет 1100 мероприятий, на которых будут дежурить около 6500 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и казаков. Кроме того, во время праздников задействуют более 2,5 тысячи сотрудников спасательных подразделений и 460 единиц техники.