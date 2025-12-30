Замначальника главка полиции в Ростовской области стал Виталий Исаков

Начальник Главного управления МВД России по Ростовской области Александр Речицкий представил личному составу своего заместителя — Виталия Исакова. Об этом говорится на сайте донского главка МВД.
Виталий Исаков родом из Красноярска. После окончания Сибирского юридического института МВД пришел работать в уголовный розыск. Проходил службу на различных должностях, в том числе руководящих. Имеет государственные награды РФ.
Указом Президента России от 29 декабря 2025 полковник полиции был назначен на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.