«Пускай мечты сбываются». В Минске с наступающим Новым годом поздравили воспитанников детского дома № 7

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодний праздник в рамках акции «Наши дети» с участием председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева прошел в детском доме № 7 «СемьЯ», сообщает корреспондент БЕЛТА.
В настоящее время в детском доме № 7 проживает более 55 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Для них созданы все необходимые условия: ребята живут в квартирах, где имеется все необходимое, в комнатах по два человека. В стенах детского дома они занимаются различными хобби — поют, танцуют, рисуют и вышивают. Так же, как и все дети, они ходят в школу и детские сады.
Для встречи гостей ребята подготовили несколько творческих номеров. Одной из участниц стала 15-летняя Полина Тарасенко, которая живет в детском доме с 5 лет. Она рассказала, что у нее много друзей и вместе они активно готовились к наступающим праздникам. «Мы долго украшали и очень старались. Начали примерно месяц назад, ставили танцы, конечно, много возились с малышами. В итоге все получилось очень хорошо», — поделилась она.
Полина Тарасенко также отметила, что для нее самое главное в новом году — это настроение и атмосфера, благодаря которой искренне веришь в чудо. По секрету она призналась, что загадала желание Деду Морозу всегда быть счастливой.
Похожее желание загадала и 13-летняя Ева Евщик. Она рассказала, что в новогоднюю ночь уже не первый год загадывает одно и то же: «Я бы хотела, чтобы все мои близкие были здоровы и счастливы, чтобы у всех все было хорошо». Ева отметила, что рада видеть гостей, ведь это возможность показать результаты своих трудов по подготовке.
Еще один воспитанник, 12-летний Матвей Августинович, не раскрыл секрет своего желания на Новый год. «Мечту нельзя говорить, а то не сбудется», — сказал он. Но поделился тем, что Новый год для него — самый волшебный праздник: «Каждый день у нас проходит по-разному, и нет одинаковых дней. Постоянно происходит что-то уникальное: мы много куда ездим, особенно в предновогоднее время, посещаем развлекательные центры, концерты».
В преддверии Нового года председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев приехал поздравить ребят с наступающим праздником. Он отметил, что в это время дети особенно ждут праздника, загадывают желания и надеются, что они сбудутся. «Мы видим, что на улице уже настоящая зима с морозцем. Снег пушистым одеялом окутывает землю и можно выходить на улицу, лепить снеговика и кататься на лыжах. У вас стоит красивая елочка, которую вы хорошо нарядили, и вы прекрасно украсили зал, создав праздничное настроение. Мы остаемся в ожидании наступления Нового года. Я хочу пожелать вам здоровья, удачи и счастья в наступающем году. Пусть все ваши мечты и желания обязательно сбываются, потому что вы этого заслуживаете. Вы такие творческие, и сегодня показали прекрасную концертную программу и продемонстрировали свои таланты», — обратился к ребятам он.
В завершение мероприятия детям от Мингорисполкома подарили сладкие подарки, а самому детскому дому Владимир Кухарев вручил сертификат на оборудование. −0-