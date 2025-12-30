«Пускай мечты сбываются». В Минске с наступающим Новым годом поздравили воспитанников детского дома № 7

В преддверии Нового года председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев приехал поздравить ребят с наступающим праздником. Он отметил, что в это время дети особенно ждут праздника, загадывают желания и надеются, что они сбудутся. «Мы видим, что на улице уже настоящая зима с морозцем. Снег пушистым одеялом окутывает землю и можно выходить на улицу, лепить снеговика и кататься на лыжах. У вас стоит красивая елочка, которую вы хорошо нарядили, и вы прекрасно украсили зал, создав праздничное настроение. Мы остаемся в ожидании наступления Нового года. Я хочу пожелать вам здоровья, удачи и счастья в наступающем году. Пусть все ваши мечты и желания обязательно сбываются, потому что вы этого заслуживаете. Вы такие творческие, и сегодня показали прекрасную концертную программу и продемонстрировали свои таланты», — обратился к ребятам он.