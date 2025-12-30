Технический сбой с некорректным отображением баланса карт Беларусбанка устранен

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технический сбой, возникший 30 декабря в аппаратно-программном комплексе, который повлек за собой некорректное отображение балансов на картах ОАО «АСБ Беларусбанк» устранен, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.
«Все балансы по карточкам ОАО “АСБ Беларусбанк” приведены в актуальное состояние. Операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме», — отметили в центре.
Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства. -0-