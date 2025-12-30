На улице Менделеева в Уфе запустили выделенные полосы для автобусов

В Уфе на улице Менделеева заработали выделенные полосы для движения автобусов. Как сообщили в городской мэрии, специальные участки организовали на отрезке от остановки «Конди» до заправки «Башнефть» у ипподрома «Акбузат», а также на встречном направлении.
Сейчас для водителей действует так называемый переходный период. Это значит, что пока легковые машины, проехавшие по новой автобусной полосе, не будут получать штрафы. Однако уже с января 2026 года за подобные нарушения начнут автоматически наказывать с помощью дорожных камер.
Кроме того, на этих участках дороги теперь полностью запрещены остановка и стоянка любого транспорт.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.