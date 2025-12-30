На улице Менделеева в Уфе запустили выделенные полосы для автобусов

Сейчас для водителей действует так называемый переходный период. Это значит, что пока легковые машины, проехавшие по новой автобусной полосе, не будут получать штрафы. Однако уже с января 2026 года за подобные нарушения начнут автоматически наказывать с помощью дорожных камер.