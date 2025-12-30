Ричмонд
Что изменится в России с 1 января 2026 года: МРОТ, пенсии и детские

В законодательстве страны с первых чисел нового года ожидается ряд нововведений — что ждать россиянам с 1 января 2026 года.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Девушка танцует — что изменится в России с 1 января 2026
Источник: Freepik.com

Второй месяц зимы — это не только Новый год, Рождество и каникулы с длинными выходными. Дополнения к законодательству России с 1 января 2026 года коснутся родителей, пенсионеров, бизнесменов, мигрантов, путешественников и других.

Изменения в социальной сфере

Коснутся трудоспособного населения, родителей, самозанятых и срочников.

  • С 1 января минимальный размер оплаты труда россиян поднимут на 20,7% — до 27 093 рублей.
  • С 1 января страховые пенсии вырастут на 7,6%.
  • С 1 января единое пособие на ребенка смогут оформить только те семьи, заработок которых превысит восемь минимальных размеров оплаты труда за последний год. Раньше порогом служили четыре МРОТ.
  • С 1 января матери-героини смогут взамен части льгот получать ежемесячно 72 400 рублей.
  • С 1 января самозанятые смогут оформлять себе больничные. Для этого до 30 сентября 2027 года гражданин должен подать заявление в страховой орган и после каждый месяц платить оговоренный взнос — от 1344 до 1920 рублей в зависимости от размера страховой суммы.
  • С 1 января призывать на срочную службу начнут круглый год. При этом сроки отправки военных к местам выполнения обязанностей останутся, как и были, — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Изменения в налоговой сфере

Коснутся родителей более двух детей, иноагентов и чиновников.

  • С 1 января в России поднимется на два процента НДС — с 20% до 22%. Льготная ставка 10% для социально-значимых товаров сохранится.
  • С 1 января родители более чем двух детей смогут ежегодно подавать заявление на перерасчет налога по ставке шесть процентов. Обязательное требование — непревышение полуторократной величины МРОТ.
  • С 1 января проценты по вкладам в драгметаллах в слитках освободят от НДС.
  • С 1 января иноагентов станут облагать НДФЛ по ставке 30%.
  • С 1 января чиновникам разрешат не подавать декларации о доходах каждый год.

Изменения в образовательной сфере

С 1 января ученики девятых классов при неуспешной сдаче основного государственного экзамена получат шанс бесплатно освоить рабочую профессию. По завершении курса ребята смогут вновь попробовать силы в ОГЭ и в случае удачи получить два диплома — об общем образовании и профессиональном.

Изменения в туристической сфере

С 20 января детям до 14 лет теперь понадобятся паспорта для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию.

Изменения в миграционной сфере

С 28 января сотрудники управлений Министерства внутренних дел начнут передавать в образовательные органы, и наоборот, сведения о постановке на учет или снятии с него детей иностранцев. Таким образом, власти смогут отследить, получает ли ребенок мигрантов российское образование или пренебрегает им.

Памятка россиянину: что изменится в России с 1 января 2026 года

Повышение МРОТПоднимут на 20,7% — до 27 093 рублей
Увеличение страховой пенсииВыплаты вырастут на 7,6%
Новые правила для единого пособия на ребенкаСмогут оформить только семьи с заработком выше 8 МРОТ
Обмен льгот на выплаты матерями-героинямиСмогут получать ежемесячно 72 400 рублей
Больничные для самозанятыхДо 30 сентября 2027 года гражданин должен подать заявление в страховой орган и после каждый месяц платить оговоренный взнос
Круглогодичный призыв срочниковПри этом сроки отправки военных к местам выполнения обязанностей останутся прежними
Повышение НДСПоднимется с 20% до 22%
Перерасчет налога для родителей более двух детейЛьготная ставка составит шесть процентов, требование — непревышение полуторократной величины МРОТ
Освобождение группы вкладов от НДСРечь о процентах по вкладам в драгметаллах в слитках
Повышение ставки НДФЛ для иноагентовВырастет до 30%
Нововведения для отчетности чиновниковРазрешат не подавать декларации о доходах каждый год
Обучение рабочей профессии для не сдавших ОГЭПо завершении курса ребята смогут вновь попробовать силы в ОГЭ
Расширение перечня стран для оформления загранников детямТеперь понадобятся для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию
Отслеживание получения образования детьми мигрантов
МВД начнет передавать в образовательные органы, и наоборот, сведения о постановке на учет или снятии с него детей иностранцев
