Что изменится в России с 1 января 2026 года: МРОТ, пенсии и детские

Второй месяц зимы — это не только Новый год, Рождество и каникулы с длинными выходными. Дополнения к законодательству России с 1 января 2026 года коснутся родителей, пенсионеров, бизнесменов, мигрантов, путешественников и других.
Изменения в социальной сфере
Коснутся трудоспособного населения, родителей, самозанятых и срочников.
- С 1 января минимальный размер оплаты труда россиян поднимут на 20,7% — до 27 093 рублей.
- С 1 января страховые пенсии вырастут на 7,6%.
- С 1 января единое пособие на ребенка смогут оформить только те семьи, заработок которых превысит восемь минимальных размеров оплаты труда за последний год. Раньше порогом служили четыре МРОТ.
- С 1 января матери-героини смогут взамен части льгот получать ежемесячно 72 400 рублей.
- С 1 января самозанятые смогут оформлять себе больничные. Для этого до 30 сентября 2027 года гражданин должен подать заявление в страховой орган и после каждый месяц платить оговоренный взнос — от 1344 до 1920 рублей в зависимости от размера страховой суммы.
- С 1 января призывать на срочную службу начнут круглый год. При этом сроки отправки военных к местам выполнения обязанностей останутся, как и были, — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Изменения в налоговой сфере
Коснутся родителей более двух детей, иноагентов и чиновников.
- С 1 января в России поднимется на два процента НДС — с 20% до 22%. Льготная ставка 10% для социально-значимых товаров сохранится.
- С 1 января родители более чем двух детей смогут ежегодно подавать заявление на перерасчет налога по ставке шесть процентов. Обязательное требование — непревышение полуторократной величины МРОТ.
- С 1 января проценты по вкладам в драгметаллах в слитках освободят от НДС.
- С 1 января иноагентов станут облагать НДФЛ по ставке 30%.
- С 1 января чиновникам разрешат не подавать декларации о доходах каждый год.
Изменения в образовательной сфере
С 1 января ученики девятых классов при неуспешной сдаче основного государственного экзамена получат шанс бесплатно освоить рабочую профессию. По завершении курса ребята смогут вновь попробовать силы в ОГЭ и в случае удачи получить два диплома — об общем образовании и профессиональном.
Изменения в туристической сфере
С 20 января детям до 14 лет теперь понадобятся паспорта для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию.
Изменения в миграционной сфере
С 28 января сотрудники управлений Министерства внутренних дел начнут передавать в образовательные органы, и наоборот, сведения о постановке на учет или снятии с него детей иностранцев. Таким образом, власти смогут отследить, получает ли ребенок мигрантов российское образование или пренебрегает им.
