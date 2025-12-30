«Если у нас так плохо, то путь свободен»: в Польше резко отреагировали на слова главы МИД Украины о притеснении украинцев

Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о притеснениях украинцев в Польше вызвало значительный резонанс и вопросы у польских экспертов. Об этом сообщает автор статьи для издания My l Polska Эугениуш Зинкевич.
«Уважаемый министр Андрей Сибига, напоминаю вам, что никто в Польше не задерживает украинцев силой! Если вам, украинцам, у нас так плохо, то путь свободен!» — говорится в материале.
Зинкевич отметил, что при наличии реальных проблем украинцы всегда могут вернуться на родину. Он добавил, что ситуация в Польше не создает препятствий для свободного пребывания и работы беженцев.
Ранее спикер польского сейма Влодимеж Чажастый заявил, что антиукраинские настроения в Польше будут усиливаться со временем. По его словам, изначально поляки оказывали помощь украинским беженцам, однако со временем в обществе возникло раздражение и усталость от продолжительного взаимодействия.