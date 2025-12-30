В РФ могут начать эксперимент в 2027 году по трудоустройству иностранцев

«Прорабатывается инициатива по проведению в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации в порядке организованного набора на территории», — сообщает пресс-служба МВД.