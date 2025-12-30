В РФ могут начать эксперимент в 2027 году по трудоустройству иностранцев

МВД России прорабатывает инициативу по проведению в 2027—2029 годах эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранцами трудовой деятельности в России в порядке организованного набора.
«Прорабатывается инициатива по проведению в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации в порядке организованного набора на территории», — сообщает пресс-служба МВД.
Исключением станут Москва и область. Специалисты подготовили четыре проекта федеральных законов. Отмечается, что за счет изменений повысится эффективность контроля в сфере миграции. Кроме того, в доходы бюджетной системы страны каждый год будет поступать около 22 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации рекомендовал завершить налоговый эксперимент для самозанятых в 2026 году.