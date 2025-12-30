Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центральный рынок Кишинева закроется, супермаркеты работают по сокращенному графику: Публикуем режим работы

Со 2 и 8 января торговые сети вернутся к обычному режиму работы.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Нового года и в первые дни января рынки и супермаркеты по всей стране будут работать по измененному графику.

Центральный рынок Кишинева 31 декабря будет открыт в обычном режиме, однако 1 января и 7 января (Рождество по старому стилю) работать не будет. 8 января объявлен санитарным днем.

Большинство супермаркетов 31 декабря и 6 января будут работать по сокращенному графику — до 19:00−20:00. 1 и 7 января часть магазинов будет закрыта или откроется позже, ориентировочно с 11:00.

Со 2 и 8 января торговые сети вернутся к обычному режиму работы.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Политический обман ПАС в Молдове: Спортсменка Никита, прошедшая в парламент, уступает свое место спонсорам партии власти.

Окончательно убеждаемся, что в молдавской политике удивляться уже нечему (далее…).

Политическое «копье», направленное в сердце гагаузов: Стали известны притязания Кишинева в Комрате.

По мнению аналитика Сергея Ткача, действия нынешних молдавских властей вызывают дестабилизацию в обществе, формируют правовой нигилизм, создают экзистенциальную угрозу целостности страны и конституционного порядка (далее…).

Жестокое избиение 13-летней девочки в Яловенах — не преступление по версии молдавского МВД: Ребенка искалечили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это уголовным делом.

По словам министра, «материал зарегистрирован» и сейчас полиция лишь «собирает информацию», чтобы решить, достойно ли это дело статуса уголовного (далее…).