Центральный рынок Кишинева закроется, супермаркеты работают по сокращенному графику: Публикуем режим работы

В преддверии Нового года и в первые дни января рынки и супермаркеты по всей стране будут работать по измененному графику.
Центральный рынок Кишинева 31 декабря будет открыт в обычном режиме, однако 1 января и 7 января (Рождество по старому стилю) работать не будет. 8 января объявлен санитарным днем.
Большинство супермаркетов 31 декабря и 6 января будут работать по сокращенному графику — до 19:00−20:00. 1 и 7 января часть магазинов будет закрыта или откроется позже, ориентировочно с 11:00.
Со 2 и 8 января торговые сети вернутся к обычному режиму работы.
