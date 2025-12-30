Мерц потребовал честности и прозрачности в мирном процессе по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости честности и прозрачности со стороны всех участников мирного процесса по Украине. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.
По словам Мерца, 30 декабря состоялись дополнительные консультации с европейскими и канадскими партнерами, посвященные поиску путей урегулирования конфликта. Обсуждение было сосредоточено на перспективах продвижения мирного процесса. И там канцлер Германии подчеркнул, что для достижения договоренностей требуется открытая и добросовестная позиция всех сторон. По его словам, без этого найти решение будет невозможно.
«Теперь от всех требуется прозрачность и честность», — написал Мерц.
Немногим ранее переговорный процесс по Украине прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он выразил уверенность, что глава России Владимир Путин и украинский политик Владимир Зеленский хотят мира. Правда, по действиям последнего этого не скажешь. Поскольку вскоре после переговоров Зеленского и Трампа ВСУ атаковали резиденцию российского лидера.