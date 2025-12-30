Мерц потребовал честности и прозрачности в мирном процессе по Украине

По словам Мерца, 30 декабря состоялись дополнительные консультации с европейскими и канадскими партнерами, посвященные поиску путей урегулирования конфликта. Обсуждение было сосредоточено на перспективах продвижения мирного процесса. И там канцлер Германии подчеркнул, что для достижения договоренностей требуется открытая и добросовестная позиция всех сторон. По его словам, без этого найти решение будет невозможно.