Психолог Таранова рассказала, какие подарки могут навредить детям

Психолог отметила, что сами по себе дорогие подарки не вредны для ребенка. Реакция зависит от условий, в которых он растет, и ожиданий, сформированных в семье. Если ребенок привык к определенному уровню, получение дорогого подарка не является проблемой, заключила Таранова.