Психолог Таранова рассказала, какие подарки могут навредить детям

Неподходящий подарок может вызвать у ребенка агрессию или истерику, что является поводом для обращения к специалисту. Такое мнение в комментарии для НСН высказала детский психолог Ирина Таранова.
Она пояснила, что негативную реакцию может спровоцировать подарок, связанный со страхами ребенка, например, фигура пугающего персонажа. Также детей может расстроить нежеланная одежда, вызывающая опасения насмешек сверстников, хотя у подростков обычно есть альтернатива.
Психолог отметила, что сами по себе дорогие подарки не вредны для ребенка. Реакция зависит от условий, в которых он растет, и ожиданий, сформированных в семье. Если ребенок привык к определенному уровню, получение дорогого подарка не является проблемой, заключила Таранова.
