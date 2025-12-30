Ричмонд
Пассажирский поезд, идущий через Ростовскую область, задержался в пути из-за БПЛА

Воздушная атака на железнодорожную станцию в Краснодарском крае задержала в пути три состава.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский поезд, идущий через Ростовскую область задержался из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба СКЖД.

— Сегодня, 30 декабря, в 11 часов 15 минут на станции Краснодар-Сортировочный в результате падения обломков БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура, вследствие чего произошло отключение напряжения в контактной сети, — говорится в сообщении.

В результате ЧП в пути задержались три поезда, в том числе, следующий через Ростовскую область по маршруту «Адлер — Санкт-Петербург».

Пока железнодорожники восстанавливают контактную сеть, сотрудники Южной транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования.

Оперативную информацию о задержке поездов можно узнать по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00.

