Пассажирский поезд, идущий через Ростовскую область, задержался в пути из-за БПЛА

Пассажирский поезд, идущий через Ростовскую область задержался из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба СКЖД.
— Сегодня, 30 декабря, в 11 часов 15 минут на станции Краснодар-Сортировочный в результате падения обломков БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура, вследствие чего произошло отключение напряжения в контактной сети, — говорится в сообщении.
В результате ЧП в пути задержались три поезда, в том числе, следующий через Ростовскую область по маршруту «Адлер — Санкт-Петербург».
Пока железнодорожники восстанавливают контактную сеть, сотрудники Южной транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования.
Оперативную информацию о задержке поездов можно узнать по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.