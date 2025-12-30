Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезда из Лондона в страны ЕС отменили из-за перебоев с электричеством

Все поезда из столицы Британии в направлении нескольких европейских столиц отменены из-за отключения электроэнергии в тоннеле под Ла-Маншем.

Источник: Аргументы и факты

Все поезда, следующие из Лондона в Париж, Брюссель и Амстердам, временно отменены до особого распоряжения из-за аварийного отключения электроснабжения в Евротоннеле под Ла-Маншем. Об этом сообщила компания Eurostar.

Инцидент привёл к поломке одного из поездов в тоннеле. К полудню 30 декабря было отменено как минимум 12 рейсов, а многие другие существенно задержаны.

Пассажиры также столкнулись с длинными очередями на регистрацию и значительными задержками на пограничном контроле.

Сотрудники лондонского вокзала Сент-Панкрас рекомендовали путешественникам отложить поездки и перебронировать билеты на более поздние даты, пишут британские СМИ.

Ранее стало известно, что канализацию Лондона перекрыла гигантская жировая пробка весом в 100 тонн.

Узнать больше по теме
Пролив Ла-Манш: природная граница между Европой и Британией
Одной из самых известных морских акваторий в Европе считается пролив Ла-Манш. Он связывает Атлантический океан с Северным морем и отделяет остров Великобритания от материковой части Европы.
Читать дальше