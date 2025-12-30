Поезда из Лондона в страны ЕС отменили из-за перебоев с электричеством

Все поезда, следующие из Лондона в Париж, Брюссель и Амстердам, временно отменены до особого распоряжения из-за аварийного отключения электроснабжения в Евротоннеле под Ла-Маншем. Об этом сообщила компания Eurostar.
Инцидент привёл к поломке одного из поездов в тоннеле. К полудню 30 декабря было отменено как минимум 12 рейсов, а многие другие существенно задержаны.
Пассажиры также столкнулись с длинными очередями на регистрацию и значительными задержками на пограничном контроле.
Сотрудники лондонского вокзала Сент-Панкрас рекомендовали путешественникам отложить поездки и перебронировать билеты на более поздние даты, пишут британские СМИ.
Ранее стало известно, что канализацию Лондона перекрыла гигантская жировая пробка весом в 100 тонн.