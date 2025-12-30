Ричмонд
Бывшего начальника российской тюремной больницы осудили на 21 год за пытки

Бывший начальник саратовской тюремной больницы Павел Гаценко приговорён к 21 году колонии, а один из его сообщников — к пожизненному сроку.

Бывший начальник саратовской тюремной больницы Павел Гаценко приговорён к 21 году колонии, а один из его сообщников — к пожизненному сроку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский областной суд.

Суд признал их виновными в организации преступной группы, занимавшейся пытками, сексуальным насилием и вымогательством в отношении осуждённых. Дело включало 44 эпизода преступлений, в том числе убийства.

По версии следствия, группа действовала с 2019 года в областной туберкулёзной больнице (ОТБ-1) в Саратове. Сотрудники вовлекали в преступления «активистов» из числа осуждённых, которые напрямую совершали насилие для устрашения.

Всего по делу осуждены восемь человек. Одному из фигурантов, Виктору Шеянову, приговор вынести не успели — в декабре 2024 года он был обнаружен мёртвым в камере СИЗО «Матросская тишина».

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.