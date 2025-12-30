Ричмонд
Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи

Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 год.

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, соответствующее постановление опубликовано во вторник.

«В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемую программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», — сообщается в документе.

Министерству здравоохранения РФ также поручено до 1 июля 2026 года внести в правительство доклад о реализации программы на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также до 15 октября 2026 года внести проект программы на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.