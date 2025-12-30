План «Погода» введен на всей территории Брестской области

При скоплении снега на проезжей части ухудшается управляемость транспортным средством и увеличивается тормозной путь, вырастает вероятность заноса. «В непогоду снизьте скорость движения, увеличьте дистанцию и боковой интервал, исключите опасные обгоны. Чтобы не мешать своевременной уборке улиц, не паркуйтесь вдоль дорог, не препятствуйте движению снегоуборочной техники», — призвали в УВД.