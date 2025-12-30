Ричмонд
План «Погода» введен на всей территории Брестской области

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с выпадением снега на территории Брестской области введен план «Погода», сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

При обильном выпадении осадков Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного.

При скоплении снега на проезжей части ухудшается управляемость транспортным средством и увеличивается тормозной путь, вырастает вероятность заноса. «В непогоду снизьте скорость движения, увеличьте дистанцию и боковой интервал, исключите опасные обгоны. Чтобы не мешать своевременной уборке улиц, не паркуйтесь вдоль дорог, не препятствуйте движению снегоуборочной техники», — призвали в УВД.

Госавтоинспекцией организован постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети на предмет качественной уборки снега и обработки противогололедными материалами как проезжей части, так и тротуаров с пешеходными дорожками. -0-