30 декабря отмечается День ёлочных игрушек — от яблок до современных дизайнерских шаров

30 декабря в мире празднуют особый праздник — День ёлочных игрушек. Он посвящён удивительным украшениям, которые превращают обычную новогоднюю ёлку в настоящее произведение искусства. История ёлочной игрушки началась не на фабрике, а в яблоневом саду и… в шахте. Первыми украшениями в Европе были настоящие яблоки — символ плодородия, и оловянные листы, отблеск которых напоминал мерцание звёзд. Позже яблоки заменили стеклянными шарами, а мастера научились выдувать сосульки, шишки и ангелов. В России традицию украшать ёлку ввел Пётр I, но по-настоящему народными игрушки стали в СССР: на смену ангелам пришли космонавты, кукурузные початки и сказочные герои из ваты и картона. Сегодня наряд ёлки — это семейная летопись. Каждая игрушка хранит свою историю, передаваясь из поколения в поколение. Многие семьи бережно сохраняют редкие экземпляры, создавая уникальные коллекции, передающие дух Рождества. Где-то рядом с современным дизайнерским шаром висит потёртый зайчик из детства бабушки, а рядом — первая игрушка, которую слепил ваш ребёнок. И в этом волшебный секрет: какие бы эпохи ни сменяли друг друга, главное украшение праздника — это не блеск стекла, а нить памяти, связывающая поколения и наполняющая дом теплом. Так пусть же новогодние праздники будут наполнены улыбками и радостью благодаря любимым украшениям!