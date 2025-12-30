Немецкий банк ограбили на 34 миллиона евро

В Германии произошло ограбление хранилища банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен. Неизвестные похитили деньги и ценности из индивидуальных сейфов. По информации местных СМИ, ущерб оценивается примерно в 34 миллиона евро.
— Германия обсуждает мегаограбление в конце года. Грабители просверлили огромную дыру в стене офиса и оказались прямо в хранилище банка в Гельзенкирхене, — говорится в материале.
Злоумышленники забрали из сейфов все, что смогли найти, и скрылись с места происшествия. Издание Bild пишет, что хранилище банка включает около 3,3 тысячи сейфов различных размеров, которые арендовали 2,7 тысячи клиентов. Каждый сейф был застрахован на сумму до 10,3 тысячи евро. Сумму причиненного ущерба назвали «драматической».
По подсчетам экспертов, страховой ущерб может достигнуть до 33,9 миллиона евро при условии, если все ячейки были ограблены и заполнены ценностями.
Это не первое масштабное ограбление в стране за последнее время. До этого банда воров в плащах украла из банка в Любеке 19 миллионов евро. Кража была совершена еще год назад, но участников поймать не могут до сих пор. Власти Германии объявили о крупном вознаграждении в размере 300 тысяч евро (примерно 28,2 миллиона рублей) за сведения, которые помогут найти неуловимую банду. По данным полиции, грабители даже привезли с собой биотуалет, чтобы не оставлять следов ДНК в помещениях банка.