Немецкий банк ограбили на 34 миллиона евро

Это не первое масштабное ограбление в стране за последнее время. До этого банда воров в плащах украла из банка в Любеке 19 миллионов евро. Кража была совершена еще год назад, но участников поймать не могут до сих пор. Власти Германии объявили о крупном вознаграждении в размере 300 тысяч евро (примерно 28,2 миллиона рублей) за сведения, которые помогут найти неуловимую банду. По данным полиции, грабители даже привезли с собой биотуалет, чтобы не оставлять следов ДНК в помещениях банка.