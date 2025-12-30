Терапевт Романенко назвала основные препараты для новогодней аптечки

В новогодней аптечке должны присутствовать энтеросорбенты и антигистаминные препараты. Кроме того, перед праздниками стоит убедиться, что дома находятся препараты, которые могут потребоваться кому-то из членов семьи с учетом особенностей их здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.
Помимо этих лекарств, в аптечку нужно положить жаропонижающие препараты. По словам Романенко, никто не застрахован от простудного или вирусного заболевания, которое приведет к росту температуры.
— Единственное, снижать ее стоит только при подъеме выше 38,5 градусa. Если сбить раньше, организм лишится возможности самостоятельно бороться с инфекцией, и болезнь может затянуться, — подчеркнула врач.
Она добавила, что из-за риска порезаться в аптечке обязательно должны присутствовать любые антисептики типа перекиси водорода или хлоргексидина, а также перевязочные материалы, эмульсия с пантенолом, которая пригодится в случае ожога, передает «Москва 24».
Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что для минимизации рисков отравления салатом нужно готовить их порционно, а не с запасом. По словам врача, после первой части застолья нужно убрать скоропортящиеся продукты в холодильник, а не оставлять их на столе до боя курантов.