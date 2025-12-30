Терапевт Романенко назвала основные препараты для новогодней аптечки

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что для минимизации рисков отравления салатом нужно готовить их порционно, а не с запасом. По словам врача, после первой части застолья нужно убрать скоропортящиеся продукты в холодильник, а не оставлять их на столе до боя курантов.