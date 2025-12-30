Ричмонд
«Будьте на связи с близкими»: Автор хита «Барабулька» Вова Солодков призвал не поддаваться на уловки мошенников

Певец Вова Солодков призвал быть на связи с близкими и остерегаться мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Певец и автор хита «Барабулька» Вова Солодков призвал всегда быть на связи с близкими и не верить телефонным мошенникам. Об этом юный артист заявил в телеграм-канале.

Солодков отметил, что жертвами мошенников, чаще всего, становятся пожилые люди и дети. Он добавил, что эта тема очень серьезная и запутанная.

«Будьте на связи с близкими. Рассказывайте друг другу о таких случаях [мошенничества]. Объясните детям, что к собственному телефону прилагается ответственность и если их просят о чем-то странном, нужно сразу рассказывать взрослым», — написал певец.

В Новом году Солодков пожелал всем не поддаваться на уловки мошенников, быть внимательными к звонкам и сообщениям. Артист подчеркнул важность бдительности и любви к близким.

Ранее известный российский журналист и гендиректор медиакомпании «Абзац» Михаил Шахназаров обратился к россиянам с предупреждением о новой волне телефонного мошенничества. Он настоятельно призвал ни в коем случае не раскрывать личные данные и банковские реквизиты незнакомым абонентам.