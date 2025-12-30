«Можно узнать это чудное место? Хочу туда на работу». Что вкусного презентуют работодатели белорусам

«Много чего. По магазинам можно не бегать, потому что в нем есть 2 кг муки, двухкилограммовое ведерко шашлыка, куриный шницель, свиная рулька с овощами, копченая куриная грудка, мясной рулет, по два батона копченой и сырокопченой колбасы и один — вареной, упаковка бекона и копченых колбасок. Также пять пачек сливочного масла и творога, четыре упаковки адыгейского сыра по 250 г каждая и три пачки сметаны», — перечисляет Тамара Арсеньевна и добавляет, что плюс ко всему профсоюз дарит каждому ребенку до 16 лет полуторакилограммовые подарки с отечественными сладостями.