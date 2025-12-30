«Можно узнать это чудное место? Хочу туда на работу». Что вкусного презентуют работодатели белорусам

Накануне новогодних праздников социальные сети взорвали видео с распаковкой подарков от предприятий, чаще всего пищевых и аграрных. Заглянули в яркие пакеты: что презентовали белорусам работодатели в разных регионах страны?
«Все, что пожелает душа!».
В TikTok завирусилось видео распаковки новогодних подарков, которые сделало сотрудникам ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
«Считаю, что к этому важному вопросу нам удалось подойти креативно, — рассказывает Дмитрий Сасинович, председатель объединенной профсоюзной организации предприятия. — Помимо лучших сладостей от “Коммунарки” (1,6 кг — с сюрпризом), кому-то достался Дед Мороз, кому-то — Снегурочка. Это под елочку, а на веточки — украшение в виде стеклянного красочного шара с брендом предприятия. Вдобавок — фирменный настенный календарь, ручки. Все это сложено в фирменную сумочку-шопер. Плюс ко всему — еще один сладкий подарок и другие лакомства детям».
Дополнительно все члены профсоюза ОАО получили сертификаты на Br50 на приобретение продукции в магазинах фирменной торговли Слуцкого сыродельного комбината. Кроме этого, предприятие выдало каждому работнику продуктовые наборы более чем из 20 видов молочной продукции своего же родного комбината и мясных деликатесов отечественных производителей — все то, что необходимо к праздничному столу.
«В продуктовом пакете кроме сыров, йогуртов, ведерка ванильного мороженого, нескольких видов сливочного масла были и наши новинки — сливки и топленое сливочное масло. Последнее даже еще не поступило в продажу», — сказал Дмитрий Сасинович.
Подарки получил каждый работник головного предприятия, пяти производственных филиалов, восьми сельскохозяйственных и пяти производственных участков. В какую сумму каждый обошелся — коммерческая тайна.
«Декабрь — сказочный месяц, который побуждает делать добро и творить чудеса… Считаю, что администрации и профсоюзному комитету удалось как никогда ранее порадовать нас удивительными подарками к новогоднему столу. Там было все, что пожелает душа!» — так эмоционально оценила презенты предприятия Снежана Синицына, лаборант химического анализа сырьевой лаборатории ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
Особо роскошным оказался и продуктовый набор. «Там есть колбаски и для оливье, и для нарезки на праздничный стол, сыры и много чего еще», — стала перечислять Снежана Михайловна и рассказала, что она уже пригласила друзей к себе на дачу и для каждого приготовила небольшие вкусные угощения от ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» в подарок.
«Добрые традиции сближают коллектив».
Множество просмотров набрал ролик белоруски, муж которой, работник ДРСУ № 135, получил к Новому году подарок от своего предприятия. В восторге и сама женщина, и ее подписчики.
«Подарок — супер! Получив такой набор, в магазин можно не отправляться. Все вкусное, свежее, очень качественное. Съедаем сами, угощаем гостей, если они к нам приезжают», — рассказывает сотрудница филиала КУП «Минскоблдорстрой» — ДРСУ № 135 Екатерина Боброва.
Новогодний гостинец вполне увесистый, уверяет женщина: около 14 кг. Внутри — шесть батонов колбасы, по два килограмма фарша, колбасок и шашлыка, по килограмму свинины и полендвицы. Плюс 1,5 кг конфет для детей. Кроме того, дополнительно каждый работник получил по Br100 премии.
«Шикарные новогодние подарки у нас на предприятии вручают уже седьмой год», — продолжает рассказывать Екатерина Боброва.
В филиале КУП «Минскоблдорстрой» — ДРСУ № 135 гастрономические подарки дарят ко Дню работников дорожного хозяйства и к новогодним праздникам. На 8 марта и 23 февраля обычно приходят перечисления на карту. К Новому году такие же продуктовые наборы получили также работники, которые ушли на пенсию, но остались в профсоюзе. Объемные пакеты им доставили на дом. Эта норма содержится в коллективном договоре.
«Мне кажется, такая забота руководства о сотрудниках находит отклик в человеческих сердцах. Все стараются лучше трудиться и дорожат своим рабочим местом. Кроме того, добрые традиции сближают коллектив», — считает Екатерина Боброва.
«По магазинам можно не бегать».
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие (КСУП) «Ёдки-Агро», что в Лидском районе Гродненской области, не только демонстрирует успехи в растениеводстве и животноводстве, но и заботится о своем коллективе.
Видео жены работника КСУП «Ёдки-Агро» с продуктовым набором к Новому году вызвало немало восторгов, люди хвалили руководство и отмечали, что подарок по-настоящему королевский.
«Новогодний стол для каждого работника, а всего их почти 200 человек, полностью обеспечило хозяйство. Все без исключения, начиная от животноводов и заканчивая руководящим составом, получают продуктовые наборы с широким ассортиментом отечественных продуктов к празднику. Традицию ввел прежний директор предприятия и продолжил новый руководитель, который до назначения был здесь замом по производству, — рассказывает бухгалтер “Ёдки-Агро” Тамара Мысливец. — Такие наборы получаем не только в новогодние праздники. Еще, к примеру, на День сельхозработника».
Что же отыскалось в подарочном наборе?
«Много чего. По магазинам можно не бегать, потому что в нем есть 2 кг муки, двухкилограммовое ведерко шашлыка, куриный шницель, свиная рулька с овощами, копченая куриная грудка, мясной рулет, по два батона копченой и сырокопченой колбасы и один — вареной, упаковка бекона и копченых колбасок. Также пять пачек сливочного масла и творога, четыре упаковки адыгейского сыра по 250 г каждая и три пачки сметаны», — перечисляет Тамара Арсеньевна и добавляет, что плюс ко всему профсоюз дарит каждому ребенку до 16 лет полуторакилограммовые подарки с отечественными сладостями.
«У нас каждый год идеальные презенты».
«Можно узнать это чудное место? Хочу туда на работу!» — несколько пользователей TikTok уже готовы трудоустроиться в ОАО «Достоево» после того, как посмотрели видео с новогодним вкусным подарком от предприятия.
На такое желание пользователей интернета Михаил Омельчук, инженер по охране труда, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Достоево», замечает с улыбкой, что большой потребности в кадрах нет, но в хозяйстве всегда рады людям, готовым трудиться на земле добросовестно.
«Продуктовые праздничные наборы к Новому году — наша давняя традиция», — говорит он и отмечает, что и к выбору продуктов подходят со всей ответственностью: только полезные, вкусные да еще местные, в качестве которых уверены.
Продуктовый набор Михаил Федорович сам не взвешивал, но уверяет, что тот внушительный. Одних только коммунаровских конфет 2,5 кг, исключительно шоколадных. Это презент от профсоюза организации, от предприятия — все остальное. А это большое количество сыров — плавленых колбасных, полутвердого сычужного; мясных деликатесов и колбас нескольких видов; слабосоленая форель, а еще — коробка печенья и бутылочка игристого.
«Все белорусское, родное, в большинстве произведенное в нашем первом регионе, — говорит Михаил Омельчук. — Еще из угощений — печенье-ассорти от мотольских кондитеров, его в розничной продаже не найдешь».
«У нас каждый год идеальные презенты. Если честно, к столу и докупать ничего не нужно, все самое необходимое уже предприятие подарило: мясо, сыры, рыбу, шампанское, — радостно перечисляет оператор машинного доения ОАО “Достоево” Алеся Парипа и подчеркивает, что все работники “Достоево” получают одинаковые подарки независимо от должностей. — Такая забота очень приятна. Умеет наше руководство создать ощущение праздника».
«Все на Ивановщине говорят, что у нас лучшие подарки в районе, — удовлетворенно отмечает Михаил Омельчик. — ОАО “Достоево” стабильно динамично развивается, результаты высокие, поэтому можем своих тружеников еще и вкусными подарками отблагодарить. К другим датам, как, например, День матери и День отца, вручаем денежные сертификаты».
Алексей ГОРБУНОВ, Тамара МАРКИНА, Вадим КОНДРАТЮК, Светлана КИРСАНОВА,
фото из открытых интернет-источников,
«7 дней».-0-