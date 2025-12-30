Эксперт Талипов оценил важность первого в России ГОСТа на тюбинги

Эпидемиолог, зампрезидента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко ранее сообщил, что в России нужно ввести запрет на катание на «ватрушках». Он отметил, что на «ватрушках» чаще всего катаются дети и взрослые, «впавшие в детство». Но само развлечение, как считает Онищенко, кончается плохо.