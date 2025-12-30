Эксперт Талипов оценил важность первого в России ГОСТа на тюбинги

Первый в России ГОСТ на тюбинги является очень актуальной инициативой, сообщил руководитель проекта активного отдыха Bubble Camp Михаил Талипов. Однако это не значит, что россияне смогут полностью доверить свой комфорт и безопасность организатором досуга.
По мнению специалиста, введение ГОСТа — это попытка регулировать именно ответственных за данный вид отдыха.
— В первую очередь важно соблюдать права безопасности, ну и выбирать места для катания, где вы явно не причините себе вреда. Это самое главное, — добавил Талипов.
Эксперт обратил внимание, что новый ГОСТ в основном вводит правила организации и посещения зон для катания на тюбингах. К ним относятся: организация площадки, правила безопасности, конкретный вид тюбингов, недопуск лиц в состоянии опьянения и так далее, сообщает Радио «Комсомольская правда».
Эпидемиолог, зампрезидента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко ранее сообщил, что в России нужно ввести запрет на катание на «ватрушках». Он отметил, что на «ватрушках» чаще всего катаются дети и взрослые, «впавшие в детство». Но само развлечение, как считает Онищенко, кончается плохо.