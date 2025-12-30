Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в двух одесских портах

Повреждены объекты в портах Южный и Черноморск в Одесской области, заявил украинский министр Кулеба.

Источник: Аргументы и факты

В Одесской области в результате взрывов пострадала портовая инфраструктура, сообщил вице-премьер Украины по вопросам восстановления — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своём Telegram-канале.

По его данным, повреждения получили объекты в портах Южный и Черноморск.

Глава Одесской обладминистрации Олег Кипер также подтвердил факт повреждения портовой инфраструктуры. По его словам, взрывы прогремели утром, в это время работали украинские системы противовоздушной обороны.

В ночь на 30 декабря стало известно о сильных взрывах в Одессе и Харькове.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по предположительному месту запуска дронов на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.