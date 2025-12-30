На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в двух одесских портах

В Одесской области в результате взрывов пострадала портовая инфраструктура, сообщил вице-премьер Украины по вопросам восстановления — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своём Telegram-канале.
По его данным, повреждения получили объекты в портах Южный и Черноморск.
Глава Одесской обладминистрации Олег Кипер также подтвердил факт повреждения портовой инфраструктуры. По его словам, взрывы прогремели утром, в это время работали украинские системы противовоздушной обороны.
В ночь на 30 декабря стало известно о сильных взрывах в Одессе и Харькове.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по предположительному месту запуска дронов на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.