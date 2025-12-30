Ричмонд
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 декабря, заявил о готовности провести встречу со своим коллегой из России Владимиром Путиным в любом формате. По словам главы государства, срыва переговоров по мирному урегулированию военного конфликта нет.

— Срыва переговоров нет. Несмотря на все медийные обвинения россиян, мы работаем с США каждый день. И сегодня уже было несколько звонков нашей группе, — передают слова Зеленского «Известия».

Однако сейчас переговоры Москвы и Киева оказались в подвешенном состоянии. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря попыталась нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина.

Владимир Зеленский позже назвал ложью заявления Лаврова о попытке атаковать резиденцию Владимира Путина. Он также заявил о подготовке Москвой удара по правительственному кварталу в Киеве. Президент США Дональд Трамп признался, что разозлился из-за атаки Украины на резиденцию Владимира Путина.

Он подчеркнул, что сейчас в переговорном процессе «деликатный период», а подобные инциденты мешают достижению мира.

