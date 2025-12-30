«Лебединое озеро» и «шифр Третьей мировой войны»: секреты Радио Судного дня

«Радио Судного дня» впервые вышло в эфир, предположительно, в 1975 году.
За день до Нового года легендарная радиостанция УВБ-76, десятилетия транслировавшая лишь монотонное жужжание и редкие кодовые фразы, неожиданно изменила формат. 30 декабря в 16:10 по московскому времени в эфире на частоте 4625 кГц зазвучали музыкальные композиции. Вокруг самого радио уже давно звучат конспирологические теории, вплоть до того, что радио является шифром к началу Третьей мировой войне. Какие секреты в целом таит в себе «Радио Судного дня» — в материале URA.RU.
Бременские музыканты и Чайковский — предвестники Судного дня.
Согласно данным telegram-каналов, отслеживающих активность станции, 30 декабря радио резко сменило настрой. Вместо традиционного шума (из-за чего в простонародье радио еще называют «Жужжалкой»), и редких кодовых слов, внезапно в эфире начали звучать музыкальные композиции. Например, звучала песня из мультфильма «Бременские музыканты», но переделанная. В переделке можно было услышать мат, с отсылкой на последние события вокруг Украины.
Среди прочего прозвучал и фрагмент из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». Этот выбор музыки не мог остаться без внимания, учитывая его глубокий символический смысл в современной истории России. «Лебединое озеро» стало негласным символом надвигающейся беды или больших перемен в СССР, когда его транслировали по ТВ в дни трауров генсеков и во время путча.
Помимо классики, в эфире отмечали и другие треки. Есть предположения, что радио могли взломать. Причем подобные музыкальные включения фиксировались неоднократно, передает VSE42.RU. То же «Лебединое озеро», например, звучало в эфире в 2010 году.
«Жужжалка»: что известно о самой загадочной радиостанции.
Радиостанция УВБ-76, начала вещание еще в 1975 году. Ее характерный сигнал — повторяющийся 25 раз в минуту короткий тональный гудок, который звучит 23 часа 10 минут в сутки. Этот монотонный фон периодически прерывается для передачи голосовых сообщений по строгому шаблону: позывные, кодовое слово и набор цифр, например: «НЖТИ 07377 ПОСАЖЕНЫЙ 9051 8779», передает телеканал «Царьград».
За почти 50 лет существования станция сменила несколько предположительных местоположений — от Подмосковья до Ленинградской области, а до 2023 года числилась за Западным военным округом. Официального объяснения ее предназначения не давалось никогда, что и стало плодородной почвой для многочисленных теорий.
Предзнаменование ядерной войны.
Отсутствие официальной информации породило целый спектр гипотез о назначении УВБ-76. По одной из наиболее распространенных — станция якобы связана с советской системой гарантированного ответного ядерного удара «Периметр» (на Западе известной как «Мертвая рука»).
Согласно этой теории, прекращение жужжания может сигнализировать о приближающемся апокалипсисе или даже автоматически запустить протокол возмездия. Западные СМИ, например Express, часто интерпретируют всплески активности станции, особенно с такими словами как «ПЕРЕЧНИЦА» или «СПИНОБАЗ», как намеки на подготовку к глобальному конфликту.
В декабре журналистов вновь напугали сообщения с радиостанции. В СМИ подсчитали, что в них скрыта подготовка к глобальному мировому конфликту в целом — Третьей мировой войне.
Связь с агентами: какие еще теории ходят вокруг радио УВБ-76.
Помимо «ядерной» гипотезы, существуют и другие, более приземленные объяснения. Радиолюбители и эксперты высказывают предположения, что система односторонней связи на коротких волнах, которую практически невозможно заглушить, идеально подходит для передачи сигналов законспирированным агентам за рубежом.
Другая распространенная версия гласит, что это — простая и надежная система проверки связи и оповещения между военными объектами или военкоматами, своеобразный «звонок дежурному», чтобы убедиться в его бодрствовании. Такие теории высказывал радиолюбитель Алексей Волков в беседе с aif.ru.
«Важная задача»: что говорят официально о радио «Судного дня».
В России существуют альтернативы радио «Судного дня».
Несмотря на обилие теорий, официальные лица неоднократно опровергали связь УВБ-76 с ядерными силами. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прямо заявлял, что станция «ни к какой системе “Периметр” отношения не имеет», признавая при этом, что у нее есть «своя важная задача».
На самом деле УВБ-76 — не единственная в своем роде. В России существуют как минимум две аналогичные станции: «Пип» (The Pip), предположительно расположенная на Северном Кавказе, и «Скрипучее колесо» (The Squeaky Wheel) под Ростовом-на-Дону. Их существование указывает на то, что УВБ-76 является частью некой системы, детали которой остаются засекреченными. Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня», сообщает «Национальная служба новостей».