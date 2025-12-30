«Лебединое озеро» и «шифр Третьей мировой войны»: секреты Радио Судного дня

За день до Нового года легендарная радиостанция УВБ-76, десятилетия транслировавшая лишь монотонное жужжание и редкие кодовые фразы, неожиданно изменила формат. 30 декабря в 16:10 по московскому времени в эфире на частоте 4625 кГц зазвучали музыкальные композиции. Вокруг самого радио уже давно звучат конспирологические теории, вплоть до того, что радио является шифром к началу Третьей мировой войне. Какие секреты в целом таит в себе «Радио Судного дня» — в материале URA.RU.