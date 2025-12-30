Зеленский заявил, что определился с кандидатурой на пост главы Офиса президента

29 декабря украинские СМИ сообщили, что бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и действующий посол страны в Великобритании Валерий Залужный готовится покинуть свою должность и вернуться в Киев. По данным журналистов, он обсуждал с Зеленским «разные должности», от премьера до главы Офиса президента, но в тот момент не проявил заинтересованности.