Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что определился с кандидатурой на пост главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 декабря, сообщил, что определился с кандидатурой нового главы его Офиса, не назвав конкретное имя.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 декабря, сообщил, что определился с кандидатурой нового главы его Офиса, не назвав конкретное имя.

— Что касается руководителя офиса — я определился. Информация будет чуть позже, — высказался лидер киевского режима.

Также он сообщил, что проведет перестановки среди руководителей областных военных администраций, передает портал «Смотрим».

29 декабря украинские СМИ сообщили, что бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и действующий посол страны в Великобритании Валерий Залужный готовится покинуть свою должность и вернуться в Киев. По данным журналистов, он обсуждал с Зеленским «разные должности», от премьера до главы Офиса президента, но в тот момент не проявил заинтересованности.

28 ноября Владимир Зеленский сообщил, что бывший глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об уходе в отставку, приняв это решение после того, как украинские антикоррупционные ведомства пришли к нему с обыском.

8 декабря президент Украины назвал кандидатов на должность главы его офиса после увольнения Ермака — ими стали министры обороны и цифровой трансформации Денис Шмыгаль и Михаил Федоров.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше