Зеленский заявил, что определился с кандидатурой на пост главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 декабря, сообщил, что определился с кандидатурой нового главы его Офиса, не назвав конкретное имя.
— Что касается руководителя офиса — я определился. Информация будет чуть позже, — высказался лидер киевского режима.
Также он сообщил, что проведет перестановки среди руководителей областных военных администраций, передает портал «Смотрим».
29 декабря украинские СМИ сообщили, что бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и действующий посол страны в Великобритании Валерий Залужный готовится покинуть свою должность и вернуться в Киев. По данным журналистов, он обсуждал с Зеленским «разные должности», от премьера до главы Офиса президента, но в тот момент не проявил заинтересованности.
28 ноября Владимир Зеленский сообщил, что бывший глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об уходе в отставку, приняв это решение после того, как украинские антикоррупционные ведомства пришли к нему с обыском.
8 декабря президент Украины назвал кандидатов на должность главы его офиса после увольнения Ермака — ими стали министры обороны и цифровой трансформации Денис Шмыгаль и Михаил Федоров.