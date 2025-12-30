Ричмонд
На Украине депутату Рады Киселю избрали меру пресечения в виде залога

На Украине депутата Юрия Киселя подозревают в организации взяток за голосования в Верховной раде.

Источник: Аргументы и факты

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал депутату Верховной рады Юрию Киселю меру пресечения в виде залога, пишет украинское издание «Страна».

«ВАКС избрал народному депутату Юрию Киселю, подозреваемому в организации взяток за голосования в Верховной раде, меру пресечения в виде залога», — сказано в публикации.

По данным издания, ранее на Украине сообщили о подозрении пятерым предполагаемым участникам «преступной группы, которая действовала в Верховной раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за “нужное” голосование». В группе была иерархическая структура и четкое разделение ролей.

Деятельность группы координировал один из депутатов. Для организации голосований ее участники отправляли указания с номерами законопроектов в группе мессенджера.