На Украине депутату Рады Киселю избрали меру пресечения в виде залога

По данным издания, ранее на Украине сообщили о подозрении пятерым предполагаемым участникам «преступной группы, которая действовала в Верховной раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за “нужное” голосование». В группе была иерархическая структура и четкое разделение ролей.