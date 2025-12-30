Как уберечься от инфекционных заболеваний в праздники? В Минздраве дали советы

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава напомнила о правилах профилактики ОРИ в праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Правила профилактики ОРИ в праздники включают соблюдение личной гигиены и респираторного этикета: следует регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики, избегать касания глаз, носа и рта грязными руками, при кашле и чихании пользоваться одноразовыми салфетками или закрывать лицо локтевым сгибом. Рекомендуется избегать тесных контактов с больными и использовать маску в общественных местах при симптомах ОРИ.
Здоровая среда дома и в офисе создается проветриванием помещений каждые 2−3 часа, дезинфекцией телефонов, дверных ручек, клавиатур, поддержанием влажности воздуха 40−60%. Здоровый образ жизни подразумевает сон 7−8 часов, спорт, сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе и закаливание.
В Беларуси сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРИ и гриппом при средних многолетних показателях. С началом каникул эпидпроцесс традиционно снижается. По данным дозорного слежения отмечается рост активности вирусов гриппа A (H3N2) на фоне циркуляции аденовирусов, риновирусов, РС-вирусов, бокапарвовирусов, метапневмовирусов, сезонных коронавирусов и SARS-CoV-2. Более 65% случаев приходится на детей и подростков.
Вирусы гриппа чувствительны к имеющимся препаратам и распознаются тест-системами. При первых симптомах — температуре, слабости, боли в горле — требуется оставаться дома и обращаться к врачу. Самолечение и интернет-советы могут привести к осложнениям. -0-