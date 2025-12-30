Как уберечься от инфекционных заболеваний в праздники? В Минздраве дали советы

Правила профилактики ОРИ в праздники включают соблюдение личной гигиены и респираторного этикета: следует регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики, избегать касания глаз, носа и рта грязными руками, при кашле и чихании пользоваться одноразовыми салфетками или закрывать лицо локтевым сгибом. Рекомендуется избегать тесных контактов с больными и использовать маску в общественных местах при симптомах ОРИ.