Положительные эмоции на весь следующий год. Благотворительный концерт в Минске собрал более 300 детей со всей страны

Председатель Белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова отметила, что мероприятие объединило детей разного возраста, а Новый год для них — самое долгожданное время. «Многие государственные организации и объединения включаются в новогоднюю атмосферу праздника. Самое главное — каждый из нас хочет оставить частичку себя и своей доброты, внимания. Новый год плотно ассоциируется с чудесами и сказкой. Поэтому у меня нет сомнений, что дети, которые приехали на сегодняшний концерт, получат большое удовольствие и зарядятся положительными эмоциями на весь предстоящий год. Сюда мы пригласили ребят со всех регионов страны, которые по праву заслужили такое торжество — это дети из многодетных семей, среди них и те, кто имеет ограничения по состоянию здоровья. Но для нас это праздник, который не имеет границ!» — подчеркнула она.