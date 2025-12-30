Положительные эмоции на весь следующий год. Благотворительный концерт в Минске собрал более 300 детей со всей страны

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный праздник «Новый год в мире кубиков» от партии «Белая Русь» и группы «Аура» прошел в одном из торговых центров Минска, передает корреспондент БЕЛТА.
Концерт проходит в рамках акции «Наши дети» и в рамках партийной благотворительной акции «Партия — детям». Праздник принес радость более 300 воспитанникам детских домов, социально-педагогических центров, центров коррекционно-развивающего обучения, многодетных семей со всей страны. В программе гостей ждало зажигательное выступление группы «Аура», артистов школы звезд коллектива, интерактивные игры, фотозоны, ростовые куклы, аквагрим, поздравления Деда Мороза и Снегурочки.
Председатель Белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова отметила, что мероприятие объединило детей разного возраста, а Новый год для них — самое долгожданное время. «Многие государственные организации и объединения включаются в новогоднюю атмосферу праздника. Самое главное — каждый из нас хочет оставить частичку себя и своей доброты, внимания. Новый год плотно ассоциируется с чудесами и сказкой. Поэтому у меня нет сомнений, что дети, которые приехали на сегодняшний концерт, получат большое удовольствие и зарядятся положительными эмоциями на весь предстоящий год. Сюда мы пригласили ребят со всех регионов страны, которые по праву заслужили такое торжество — это дети из многодетных семей, среди них и те, кто имеет ограничения по состоянию здоровья. Но для нас это праздник, который не имеет границ!» — подчеркнула она.
Многодетная мама Галина Бакан-Усманова приехала на концерт со всей своей большой семьей. «Нам позвонили из районной соцзащиты и предложили организовать для нас такое поздравление от “Белой Руси”. Мы согласились, с нами связались представители организации и пригласили на такое мероприятие. Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам за то, что не забываете о многодетных семьях, все очень красочно, интересно, есть много локаций. Дети уже успели поесть сладостей, им нарисовали аквагрим», — поблагодарила гостья мероприятия.
Ирина Гарбуз из Гродно приехала на мероприятие с сыном. В их семье есть ребенок-инвалид, и раньше они никогда не бывали на таком масштабной концерте перед Новым годом. «Нам выдали билеты на работе, мы с удовольствием согласились и поехали. Сын уже нанес себе грим, поучаствовал в конкурсе на ловкость, а в подарок получили много конфет, который планирует привезти брату и сестре», — рассказала она.
Каждый ребенок получил подарки от партии «Белая Русь», а также мог поучаствовать в интерактивной лотерее, где их ждали призы.
Также Ольга Чемоданова рассказала о планах организации на 2026 год. «Мы всегда будем помогать детям, которые находятся в определенной жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями. Мы не будем оставаться в стороне от тех, кому сегодня нужна помощь. Благотворительность — это то, что должен делать каждый человек искренне, от сердца. Не сомневаюсь, что в 2026 году это будут не только гуманитарные проекты, будут также проводиться инициативы, направленные на патриотическое воспитание молодежи, на объединение семьи. Каждый из проектов будет наполнен творчеством, радостью, смыслом», — поделилась она. -0-