«Железная» диета для новогодней ночи: Что есть и чем закусывать, чтобы избежать упадка сил

«Накануне новогодних вечеринок напомню о пользе железа. Для смягчения последствия возлияний рекомендую принимать его перед застольем и сразу после. Научное исследование влияния алкоголя на обмен элементов показало, что однократный приём алкоголя сопровождается повышенным выведением железа из организма с калом и в меньшей степени с мочой, что может вызывать в последующем клинические проявления признаков дефицита этого элемента в организме. Причём выведение железа из организма мужчин оказалось более высоким, чем у женщин», — сказал врач.
Соответственно, во время застолья рекомендуется есть продукты питания, богатые железом, но не сочетать приём алкоголя с препаратами железа. Железо содержится в продуктах как животного, так и растительного происхождения. Выделяется два типа железа: гемовое (легкоусвояемое, животного происхождения) и негемовое (трудноусвояемое, растительного происхождения).
Андрей Скальный.
Кандидат медицинских наук, эксперт АНО НИИ функционального питания.
Животного происхождения (гемовое железо):
Говяжья печень — 6,9 мг железа на 100 г. Говядина — около 2,7 мг железа на 100 г. Устрицы, креветки, мидии — в устрицах 7 мг железа на 100 г, в мидиях — 3,2 мг, в креветках — 0,5 мг. Мясо кролика — до 3,3 мг железа на 100 г.
Растительного происхождения (негемовое железо):
Чечевица — до 11,8 мг железа на 100 г. Гречка — до 6,7 мг железа на 100 г. Тыквенные семечки — около 8−9 мг железа на 100 г. Сушёные яблоки — 6 мг железа на 100 г, свежие яблоки — 2,2 мг. Инжир, урюк и курага — по 3,2 мг железа на 100 г.
«Важно: негемовое железо (из растительных продуктов) усваивается хуже гемового и частично теряется при термической обработке. Чтобы повысить усвоение, рекомендуется сочетать такие продукты с источниками витамина C, например, цитрусовыми», — предупредил врач.
Отлично подходят традиционные новогодние мандарины, а также апельсины, грейпфруты, ананасы, клюква, брусника, лимоны, яблоки, шпинат, киви, квашеная капуста, сельдерей, имбирь, кизил, гранат, смородина, брюссельская капуста, болгарский перец, укроп, брокколи, облепиха, клубника, петрушка. Это к вопросу закуски, чтобы избежать потери железа во время застолья.
При этом людям с проблемами со здоровьем не следует сочетать алкоголь с приёмом железосодержащих препаратов. Это может повлечь раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника, провоцируя отёчность, воспаление и образование эрозий, что ведёт к гастриту, язвам в желудке и двенадцатиперстной кишке, колитам и энтероколитам. Повышается риск развития гипертонии и аритмии.
При чрезмерном возлиянии, даже если оно однократное, в сочетании с препаратами железа возможно поражение поджелудочной железы, что приводит к развитию панкреатита.
К слову, у традиционных новогодних салатов наметились серьёзные конкуренты. Экономист рассказал Life.ru о возросших более чем на 50% в преддверии Нового года ценах на устрицы, крабов и морские гребешки.
