«Железная» диета для новогодней ночи: Что есть и чем закусывать, чтобы избежать упадка сил

«Накануне новогодних вечеринок напомню о пользе железа. Для смягчения последствия возлияний рекомендую принимать его перед застольем и сразу после. Научное исследование влияния алкоголя на обмен элементов показало, что однократный приём алкоголя сопровождается повышенным выведением железа из организма с калом и в меньшей степени с мочой, что может вызывать в последующем клинические проявления признаков дефицита этого элемента в организме. Причём выведение железа из организма мужчин оказалось более высоким, чем у женщин», — сказал врач.