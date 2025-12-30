Ричмонд
С мэра Гюмри Гукасяна сняли обвинения за призывы к союзу с Россией

С Вардана Гукасяна сняты обвинения из-за его заявления о необходимости союза с Россией. Адвокат заявил, что мэр Гюмри не совершал инкриминируемого ему деяния.

Источник: Аргументы и факты

С мэра Гюмри Вардана Гукасяна сняли обвинения за призывы к союзу с Россией, сообщил его адвокат Арамаис Айрапетян соцсети Facebook*.

По его словам, в рамках дела, находящегося в производстве Следственного комитета, вынесено решение о прекращении публичного уголовного преследования Гукасяна по статьям о публичном призыве к отказу от суверенитета и о публичных выступлениях, направленных на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды. Адвокат подчеркнул, что основанием для снятия обвинений стало то, что инкриминируемое деяние совершено не было.

Напомним, в октябре Гукасян был арестован по обвинению в получении взяток. Затем ему предъявили обвинение в публичном призыве к отказу от суверенитета Армении из-за его заявления о необходимости сформировать союз с РФ при сохранении независимой армянской государственности.

В ноябре Гукасяна госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния.

* Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.