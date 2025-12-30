С мэра Гюмри Гукасяна сняли обвинения за призывы к союзу с Россией

С мэра Гюмри Вардана Гукасяна сняли обвинения за призывы к союзу с Россией, сообщил его адвокат Арамаис Айрапетян соцсети Facebook*.
По его словам, в рамках дела, находящегося в производстве Следственного комитета, вынесено решение о прекращении публичного уголовного преследования Гукасяна по статьям о публичном призыве к отказу от суверенитета и о публичных выступлениях, направленных на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды. Адвокат подчеркнул, что основанием для снятия обвинений стало то, что инкриминируемое деяние совершено не было.
Напомним, в октябре Гукасян был арестован по обвинению в получении взяток. Затем ему предъявили обвинение в публичном призыве к отказу от суверенитета Армении из-за его заявления о необходимости сформировать союз с РФ при сохранении независимой армянской государственности.
В ноябре Гукасяна госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния.
