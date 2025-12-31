Почему опасно оставлять грязную посуду в раковине на ночь

Привычка оставлять грязную посуду в раковине на ночь приводит к отравлениям и другим серьезным заболеваниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
«Бактерии прекрасно размножаются во влажной и теплой среде, а именно такой становится ваша мойка, когда вы замачиваете посуду», — приводит газета слова доктора Брайана Лабуса, эксперта по общественному здоровью из Университета Невады.
По его словам, в кухонной мойке могут скапливаться различные нежелательные бактерии, в том числе фекальные кишечные палочки типа коли, патогены пищевого происхождения и даже бактерии с кожи.
В ходе исследованию Кардиффского столичного университета ученые проанализировали 46 кухонь в британских домах, и выяснили, что мойки содержат больше бактерий, чем другие участки.
По данным Daily Mail, часто это также связано с подготовкой сырой пищи, включая мытье птицы. Наиболее распространены патогены E. coli, Enterobacter cloacae и Klebsiella pneumoniae.
E. coli может быть смертельной, поскольку вызывает лихорадку, рвоту и диарею, а также связана с ростом случаев рака толстой кишки у людей младше 50 лет.
Для того, чтобы снизить риск пищевого отравления, специалисты советуют использовать посудомоечную машину, так как более высокие температуры могут убить вредные микробы. Кроме того, нужно чаще менять губки для мытья посуды.